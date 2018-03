Mandag morgen ble en mann funnet skutt i et garasjeanlegg på Bjørndal i bydel Søndre Nordstrand i Oslo.

Mannen er kritisk skadd, og politiet har foreløpig ikke pågrepet noen.

– Veldig skummelt

Kathrine Baldishol (19) har vokst opp og bor i området. Mandag morgen var hun på luftetur med hunden og venninnen Simone Kofod (26), som er på besøk.

– Det er selvfølgelig veldig skummelt. Vi pleide å tenke at Bjørndal var et trygt sted, sier hun.

Hun forteller at området til vanlig er rolig og trygt, og har et godt miljø.

– Det er sjelden at det skjer noe som dette, så man blir litt bekymret og redd, sier hun.

Flere voldsepisoder

Bydel Søndre Nordstrand i Oslo har opplevd flere gjengrelaterte voldsepisoder den siste tiden.

Senest 7. februar ble en 28 år gammel mann truffet av to skudd på en parkeringsplass i Ravnkroken på Holmlia. Mannen ble ikke livstruende skadd, og ingen er så langt pågrepet.

John Roger Lund, leder for Enhet Øst i Oslo politidistrikt, sa i februar at politiet har kontroll på situasjonen i bydelen, til tross for hendelsene.

– Vi mener å ha full kontroll på det som skjer i det åpne rom. Det er ingen steder hvor politiet ikke tør å gå inn som følge av at grupperinger har territorial kontroll, uttalte Lund til TV 2.

Skyting på Lambertseter

Natt til mandag måtte politiet også rykke ut til en annen skyteepisode, da det ble avfyrt et tosifret antall skudd på Lambertseter i bydel Nordstrand, bare noen kilometer fra Bjørndal.

Politiet utelukker ikke at de to hendelsene kan ha sammenheng med hverandre.

– Det er naturlig å tenke seg at disse skyteepisodene kan settes i sammenheng. Vi vet ikke sikkert, men vi undersøker bredt og holder alle muligheter åpne, sa politiets innsatsleder ved Bjørndal, Brian Skotnes, til TV 2 mandag morgen.