To personer døde i helikopterstyrt i New York

REDDET OPP: Nødetater jobber på stedet i East River der helikopteret styrtet. I tillegg til de to som døde, ble én person reddet opp av vannet. Foto: Dimitrios Kambouris

Minst to personer omkom og flere ble skadd da et helikopter styrtet i East River i New York.