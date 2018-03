Matchvinner Kristoffer Zachariassen ble hyllet etter den historiske 1-0-seieren over Rosenborg, og kåret til banens beste.

Han var også nære ved å bli tomålsscorer, med et skudd i tverrliggeren like før pause.

– Jeg hadde ikke sagt nei

TV 2s fotballekspert vil nå se 24-åringen på landslaget.

– Zachariassen var enorm, og det var han i store deler av sist sesong også. Hvis Lagerbäck skal teste ut en midtbanespiller i kampene mot Albania og Australia bør han være en av de heteste kandidatene. Han er en maskin, sier Jesper Mathisen.

Hovedpersonen selv, som ble matchvinner med scoringen i 69. minutt, er smigret over rosen.

– Åja, det er kult når det kommer fra han. Men det er egentlig ikke noe jeg tenker på. Nå er serien i gang, og vi skal fortsette å spille god fotball og vinne kamper. Det er det som gjelder nå, sier Zachariassen til TV 2, som legger til at det var en sinnsykt deilig følelse å bli matchvinner i Sarpsborg 08s aller første seier over Rosenborg.

– Men hvis det kommer en telefon fra Lagerbäck så sier du ikke nei?

– Jeg hadde ikke sagt nei, det hadde jeg ikke ler han.

Treneren vil ikke ha telefon fra Lagerbäck

Midtbanespilleren fra Sotra hadde også en sterk sesong for Sarpsborg 08 i fjor, og noterte seg for åtte mål.

Trener Geir Bakke er meget godt fornøyd med sin elev, men ser helst at han ikke bruker energi på landslaget.

– Han bør nok være i landslagsdiskusjonen, men nå skal han spille både i serien, cupen og europacupen for oss. Så han har ikke tid til de greiene der. Han får jobbe her i fred og ro nå, sier Bakke til TV 2 med et smil.

Lagkamerat Amin Askar er også imponert over 24-åringen.

– Han er en god spiller, og burde i alle fall være på radaren til landslaget. Han er jo på et av de beste lagene i landet, så de har sikkert god kontroll på han, sier Askar.

Zachariassen håper han klarer å fortsette den gode trenden etter drømmestarten på sesongen.

– Det var en fin sesong i fjor for min del, men nå er den over og vi må bare begynne på nytt. Det var en fantastisk start på sesongen i dag, og jeg får bare håpe det fortsetter. Vi går for å vinne hver eneste kamp, også får vi telle opp etter sesongen. Rosenborg bør frykte oss, avslutter han.