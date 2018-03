– Hvor sterke utfordrere blir dere til Rosenborg i år?

– Toppnivået vårt er veldig høyt, så vi kan jo banke hvem som helst. Hvis vi er i nærheten av det fremover er dette bare en grei kamp, sier Amin Askar til TV 2, og følger opp:

– Vi skal være med der det skjer hele veien, og i dag var bare første steg på veien til noe som kommer til å bli kult. Vi kan selvfølgelig tukte Rosenborg. Leicester vant Premier League, og vi er mye bedre enn Leicester i norsk målestokk. Så Rosenborg bør frykte oss.

Sarkastisk Helland

Pål André Helland, som ikke hadde sin beste dag på jobben, var sarkastisk da han ble spurt om han fryktet Sarpsborg i tittelkampen.

– Amin Askar mener Rosenborg bør frykte Sarpsborg i gullkampen, hva tenker du?

– Ja, jeg er livredd, sier Helland med et lurt smil.

– Ser du ikke på dem som en reell gullutfordrer?

– Jo, de er en av dem som kan utfordre. Men jeg frykter dem ikke. Jeg frykter stort sett lite i livet mitt. Hvis jeg skulle blitt hevet ut i en elv med mye vannføring, er jeg ikke begeistret. Ellers har jeg lite frykt, svarer Rosenborg-stjernen.

– Sarpsborg fortjente seieren

Serieåpningen for den regjerende mesteren var preget av mye snø, der det var vanskelig å spille langs bakken. Til slutt var det Kristoffer Zachariassen som ble matchvinner med en stupheading etter retur fra André Hansen.

– Det er for dårlig av oss. Sarpsborg vinner fortjent, og kampen blir slik at den som scorer det første målet vinner. Etter de scorer legger de seg mer bakpå, og da skaper ikke vi noe i det hele tatt. De gjør det vanskelig for oss, forklarer Helland.

Kantspilleren var uheldig som ikke noterte seg for en målgivende pasning da Amin Askar akkurat fikk forstyrret Samuel Adegbenro nok på bakerste – på stillingen 0-0.

Ellers lugget det for Rosenborg-stjernen, som erkjenner at han har spilt bedre kamper.

– Det er vel en dårlig dag på jobben, men sånn som vi spiller i dag er det lite å jobbe med. Hadde jeg hatt litt flyt kunne jeg hatt et par målgivende pasninger. Jeg får håpe de kommer neste gang, sier han.

– Som femmila i Kollen

Kåre Ingebrigtsen forsvarer lagets prestasjoner etter tap i serieåpningen.

– Resultatmessig er jeg ikke fornøyd, men det blir vanskelig med forholdene. Prestasjonsmessig og spillemessig gjør vi mye bra, og har kontroll det meste av kampen. Vi vet at de slår mye langt og er gode på dødball. Når føret og været er som det er, blir det litt slik at første målet vinner. Vi er ikke fryktelig misfornøyde. Det er mer uflaks at vi ikke får ett poeng, sier Ingebrigtsen til TV 2.

Der kampen begynte med grønt kunstgress, avsluttet den med et dekke der man knapt kunne se hvilket underlag lagene spilte på. Rosenborg-treneren er imidlertid sikker:

– Det er vel ikke fotball. Femmila i Kollen kunne blitt avsluttet utpå der, sier Kåre Ingebrigtsen til TV 2 etter tapet for Rosenborg.