Mens Nord-Norge slipper unna vanskelig vær, må du som skal ut og kjøre bil i Sør-Norge være ekstra nøye med å se an kjøreforholdene mandag morgen.

– Det har snødd godt både på Sørlandet og Østlandet det siste døgnet, og dette vil fortsette gjennom natta, sier Storm-meteorolog Beate Tveita til TV 2 søndag kveld.

– Kan bli skummelt

De fleste steder vil snøen forbli snø til den treffer bakken, men enkelte steder er det fare for såkalt frysende regn.

– På deler av Sørlandet er det minusgrader litt opp i luften, men nedbøren kan bli til regn lenger nede, slik at det resulterer i underkjølt regn på bakken. Da fryser regnet og det kan bli skumle situasjoner for bilførere, sier meteorologen.

#Vestfold Det meldes om vanskelige kjøreforhold i fylket. Politiet henstiller bilistene til avpasse hastigheten etter forholdene. — Politiet Vestfold (@PolitiVestfold) 11. mars 2018

Også på Østlandet sør for Oslo kan det samme skje lokalt. Regn som legger seg og deretter fryser er ikke godt nytt der heller.

– Stort sett vil Østlandet få snø, men sør for hovedstaden kan det også bli skummelt når folk skal ut å kjøre, sier Tveita.

Allerede søndag kveld melder flere nødetater om problemer på veiene.

Ifølge brannvesenet i Vestfold laver snøen ned, og det har ved Stenbjørntunnelen på E18 skjedd en ulykke, heldigvis uten personskade.

– Det er glatt, kjør pent, oppfordrer Vestfold interkommunale brannvesen på Twitter.

Også politiet i Vestfold ber bilister ta det rolig.

– Politiet henstiller bilistene til å avpasse hastigheten etter forholdene, skriver politiet på Twitter.

Vegtrafikksentralen melder at det søndag kveld ble innført kolonnekjøring på E134 over Haukelifjell på grunn av uvær.

– Vær oppmerksom

Det kommer ikke store nedbørsmengder på Østlandet, men er du usikker på om underkjølt regn har lagt seg der du skal kjøre mandag morgen, har meteorologen ett tips.

Ulykke, heldigvis uten personskade ved Stenbjørnrudtunnelen E18 nå i kveld. Det er glatt, kjør pent! Brøytebilene kjører, men snøen laver ned. https://t.co/TVsHydIb2c pic.twitter.com/Jvq1vPnz1R — Brannvesenet(VIB) (@brannvesenetVIB) 11. mars 2018

– Se hvordan forholdene er og vær oppmerksom. Spesielt på Sørlandet kan det være underkjølt regn og glatte veger, understreker Storm-meteorologen.

Søndag kveld melder politiet i Agder at et vogntog står fast i bakken vest for Evje og Tveit på riksveg 42, mens en bil har kjørt av veien på toppen av Timenesbakken på E18.

I hele Nord-Norge går man klar for regn-problematikken fordi temperaturen der er betydelig lavere. Vest for Troms ligger det et lavtrykk, og det vil gå noe snø nord i Nordland og i Troms. Det skal også komme noe snø i Finnmark.

