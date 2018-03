– Det er utrolig deilig å se den gå inn. Det er en sinnssyk følelse, og kunne ikke blitt bedre, sier en smørblid matchvinner til TV 2.

Saken oppdateres!

Sotraværingen, som ble linket med en overgang til utlandet ved sesongslutt i høst, var Sarpsborg 08s store spiller i seieren over Rosenborg.

I første omgang vendte Zachariassen opp på utsøkt vis i feltet, men avslutningen gikk i tverrliggeren og over.

I andre omgang fikk han revansjert nesten-målet. Patrick Mortensen headet knallhardt mot mål, og André Hansen måtte gi retur. På returen var Zachariassen først, og 23-åringen stupte inn kampens første og eneste mål.

– Zachariassen er banens beste spiller. Han har imponert meg kraftig i dagens kamp, sa Eurosports ekspertkommentator Kjetil Rekdal, som ble mektig imponert over midtbanespillerens defensive bidrag i kampen.

– Kunne avsluttet femmila der

Kåre Ingebrigtsen forsvarer lagets prestasjoner etter tap i serieåpningen.

– Resultatmessig er jeg ikke fornøyd, men det blir vanskelig med forholdene. Prestasjonsmessig og spillemessig gjør vi mye bra, og har kontroll det meste av kampen. Vi vet at de slår mye langt og er gode på dødball. Når føret og været er som det er, blir det litt slik at første målet vinner. Vi er ikke fryktelig misfornøyde. Det er mer uflaks at vi ikke får ett poeng, sier Ingebrigtsen til TV 2.

Der kampen begynte med grønt kunstgress, avsluttet den med et dekke der man knapt kunne se hvilket underlag lagene spilte på. Rosenborg-treneren er imidlertid sikker:

– Det er vel ikke fotball. Femmila i Kollen kunne blitt avsluttet utpå der, sier Kåre Ingebrigtsen til TV 2 etter tapet for Rosenborg.

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, roser Østfold-klubben etter deres første seier noensinne over storklubben fra Trondheim.

– Sarpsborg har vært veldig solide. De er vanskelige å bryte ned, jobber knallhardt og er godt organiserte. Rosenborg har nesten ikke skapt sjanser, og det er først og fremst Sarpsborgs fortjeneste. De er alt annet enn lett å møte på eget kunstgress når de har så mye energi som i dag, sier Mathisen.

Grusomme forhold

Som i de andre Eliteserie-kampene i sesongåpningen, satte snøen sitt preg på kampen i Østfold. Det lavet ikke ned like voldsomt som i Bodø, men ballen trillet ikke like fort som den pleier.

Kanskje naturlig i snødrevet, var kampen tett med mange innlegg og få sjanser. Helt i starten var debutant Jonas Tamm meget nær, men headingen strøk utenfor.

– Ballen ruller ikke, den bare flyter. Det er klart det er vanskelige forhold, sa Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til Eurosport i pausen.

Sarpsborg-skudd i tverrligger

Først etter en halvtime kom den neste sjansen, denne gangen til Rosenborg.

Aslak Falchs boksing gikk rett opp i luften og spratt ned til Nicklas Bendtner. Den danske stjernen forsøkte seg på et brassespark fra kloss hold, men bommet på ballen.

Mot slutten av omgangen etablerte trønderne et trykk mot Sarpsborg mål, men klarte heller ikke da å spille seg til de store sjansene. Anders Konradsen var nærmest, men ballen skled av foten da han skjørt fra 16 meter.

Helt på tampen kom Kristoffer Zachariassen til kampens desidert største sjanse. Forrige sesongs komet tok ballen med seg i feltet med en utsøkt vending, men skuddet pakket oppå tverrliggeren.

Halvsjanser fra dødball

I starten av andre omgang kom Rosenborg til noen småsjanser etter dødball. Aller nærmest var de da Jacob Rasmussen skulle stusse ballen, heller traff den med ryggen og «avsluttet» i stolpen.

Etter vel en time kom trønderne til deres hittil største sjanse i kampen. Pål André Helland svingte et perfekt innlegg på bakerste, men Amin Askar fikk forstyrret Samuel Adegbenro nok til at headingen fra et par meter gikk utenfor.

Så sørget Sarpsborg-duoen Patrick Mortensen og Kristoffer Zachariassen for 1-0 til hjemmelaget.

– Mortensen og Zachariassen fortsetter der de slapp i fjor. Mortensen er ekstremt sterk og god i luften, og Zachariassen er – som alltid – på løp enten det er i, eller utenfor, boksen, roser Mathisen.

Kåre Ingebrigtsen svarte med å gi Alexander Søderlund Eliteserie-comebacket, men de klarte ikke å få hull på Sarpsborg-byllen.

– Det er imponerende hvordan Sarpsborg fullfører kampen, og aldri lar Rosenborg skape veldig trøkk. Jeg forventet de skulle skape noen sjanser på slutten, men hjemmelaget ville mest i kveld og vant de fleste og avgjørende duellene, sier TV 2s fotballekspert.

Lagoppstillinger

Sarpsborg 08 (4-4-2): Falch - Askar, Tamm, Jørgensen, Thomassen - Halvorsen, Nielsen, Zachariassen, Heintz (Singh) - Mortensen, Agger.

Rosenborg (4-3-3): Hansen - Hedenstad, Reginiussen, Rasmussen, Meling - Jensen, Konradsen, Trondsen - Helland (Søderlund), Bendtner, Adegbenro.