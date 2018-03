Strømsgodset - Stabæk 2-2

Se målene i Sportsnyhetene øverst!



Marcus Pedersen scoret begge målene da medaljekandidat Strømsgodset spilte 2-2 mot Stabæk hjemme på Marienlyst. TV 2s eksperter i FotballXtra-studio var imponert over den tidligere landslagsangriperen.

– Jeg tror han kan bli årets toppscorer, meldte Jesper Mathisen, og fortsetter:

– Pedersen er enten ute av det, eller så er han på. I dag var han på. Han har scoret mål, men han har også flere like utenfor.

Den tidligere stjernespissen Steffen Iversen var imponert over Pedersen.

– Hadde han var maks heldig, kunne han stått med fem mål, men han er nok fornøyd med to. Det er ikke bare de to målene, for han vinner også dueller, ofrer seg og skaper sjanser. Det var en skikkelig god Marcus Pedersen i kveld, sier Iversen.

Marius Skjelbæk, som tidlig i sendingen varslet en målkåt Pedersen, var enig med Mathisen, men hadde et forbehold:

– Det er litt det samme som Nicklas Bendtner: Han kan plutselig bøtte inn så mange mål at han forsvinner til utlandet i sommer, sa programlederen.

Forrige sesong endte Pedersen opp på ni scoring, og hadde ti spillere foran seg på toppscorerlisten. Rosenborgs stjernespiss Nicklas Bendtner var mestscorende med 19 mål.

Marcus Pedersen åpnet målkontoen allerede etter 19 sekunders (!) spill mot Stabæk, men bare tre minutter senere kom utligningen ved Franck Boli.

Godset fikk en kalddusj like før pause da Ohi Omoijuanfo inn 2-1 for Stabæk.

– Det var sløvt forsvarsspill og dårlig kommunikasjon, og plutselig var kampen snudd til 2-1 for Stabæk, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Marcus Pedersen utlignet for Godset tidlig i andre omgang, og hjemmelaget jaktet seiersmålet, men det var bæringene som skapte de største sjansene. John Hou Sæter og Ohi Omoijuanfo hadde enorme sjanser på overganger.

– - Det har vært mange sjanser, og Godset har hatt fire-fem kjempebra muligheter i andre omgang. På tampen fikk Stabæk de to største, men jeg tror det er skuffende for Godset at det bare ble ett poeng, sier Iversen.