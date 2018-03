Start - Tromsø 4-1

Simo Valakari skapte begeistring i Tromsø forrige sesong da han holdt klubben unna nedrykk, men laget er kraftig svekket i vinter. Ulrik Yttergård Jenssen, Thomas Lehne Olsen, Aron Sigurdarson og Mikael Norø Ingebrigtsen har alle forlatt Alfheim.

Bare én uke før seriestart ble Tromsø knust 1-4 av Bodø/Glimt, og i Eliteserie-åpningen mot Start i Kristiansand søndag fikk de det blytungt igjen med et 1-4-tap.

Allerede før det var spilt sju minutter hadde Kristjan Floki Finnbogason og Kevin Kabran scoret hvert sitt for Start. I andre omgang økte den nye venstrebacken Elliot Käck til 3-0.

Morten Gamst Pedersen reduserte med en praktscoring like før slutt, men Aremu Afeez fastsatte resultatet til 4-1 for Start med et langskudd på overtid.

Det fikk TV 2s eksperter i FotballXtra-studio til å fyre løs mot Tromsø-trener Simo Valakri.

– Når du ser at det ikke fungerer i siste kamp, kan du tenke at det var uheldig, men når du ligger under 0-2 må det være lov å endre taktikk, sier Solveig Gulbrandsen.

Jesper Mathisen forteller at han snakket med Start-trener Mark Dempsey før kampen. Engelskmannen, som kom fra Molde før sesongen, hadde fått med seg Tromsøs kamp mot Glimt.

– Tromsø spiller så naivt. De prøver å sette i gang angrep etter angrep bakfra. Morten Gamst Pedersen faller ned og skal strø pasninger. Start så at Tromsø spilte sånn mot Glimt, og de gjør det igjen. Da kan Start hugge til hver gang, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, og fortsetter:

– Det er en fryktelig taktisk match av Valakari for en gangs skyld. Vi så det ikke i fjor, for da var han flink, men det han holder på med nede på Costa del Sol (Kristiansand) er alt annet enn imponerende.

Mathisen mener det er enkelt å se at Tromsø savner Yttergård Jenssen.

– Han var god til å behandle ballen og styre spillet, og han kunne spille på den måten Valakari vil. De har mistet viktige brikker. Det Tromsø-laget skal passe seg for ikke å være der nede når sesongen går mot slutten. Nå konkluderer vi litt tidlig, men det har vært en trend. Det er mye murring i Tromsø og i garderoben. De har mistet så mye kvalitet, sier Mathisen.

Den tidligere Start-spilleren mener Tromsø må signere nye spillere.

– Jeg tror ikke Valakari er blitt en dårligere trener, men han har et dårligere mannskap enn forrige sesong. Da er det mye vanskeligere å få ut sine tanker. Han må nok tvinge de som styrer økonomien til å hente inn noen, for hvis ikke kan dette gå til skogs, sier Mathisen.

Gulbrandsen mener Valakari må ta tilpasse seg etter spillermaterialet sitt.

– Da er det merkelig at de prøver å spille enda vanskeligere. De tar imot motstanderen på egen 16-meteren. Behersker du det, kan det fungere ganske bra. Overraskelsesmomentet du har som ny trener er borte. Nå folk begynt å se hvordan han spiller. De vet de kan stå høyt, for ballen blir uansett ikke slått langt, sier den tidligere landslagsspissen.