Flere politikere reagerer kraftig på justisminister Sylvi Listhaugs innlegg på Facebook der det står at: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

– Trodde hun var hacket

KrF-leder Knut Arild Hareide syntes det var så utenkelig at Sylvi Listhaug selv hadde lagt ut budskapet, at han trodde noen uvedkommende hadde fått adgang til kontoen hennes.

– Da jeg først så facebookmeldingen, trodde jeg justisministerens facebookkonto var hacket. Men nå har det gått vel et døgn, og meldingen står der ennå, så det virker som dette er bevisst, sier Hareide til TV 2.

Han ber Listhaug lytte til kritikerne, også innad i regjeringspartiene, og slette innlegget.

Uenighet om prosedyre

Bakgrunnen for det kontroversielle innlegget er uenighet mellom partiene om hvordan man skal ta statsborgerskapet fra personer som utgjør en trussel mot Norge. Frp og Høyre vil gjøre det mulig å frata personer som utgjør en trussel mot rikets sikkerhet statsborgerskapet uten å gå via domstolene. Dette har de ikke flertall for i Stortinget.

Regjeringskollega Trine Skei Grande sier søndag at dette ikke er en diskusjonsform hun ønsker i Norge, og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre er opprørt. Han understreker at Ap er for å frata folk statsborgerskapet, men at det må skje på en skikkelig måte.

Erna vil ikke kritisere

Han reagerer på at statsminister Erna Solberg ikke ønsker å kritisere justisministeren sin for innlegget. Flere andre høyrepolitikere har gått ut og tatt avstand fra justisministerens utspill.

– Dette er veldig trist, og det forteller om en bitteliten justisminister. Da spør jeg meg om vi også har en bitteliten statsminister som lar dette passere, sa Støre til TV 2 lørdag.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Sylvi Listhaug. Hennes politiske rådgiver, Espen Teigen, opplyser at hun er utilgjengelig.