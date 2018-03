Dagen etter at det brøt ut fullstendig kaos rundt flere av t-banens stasjoner i Holmenkollen, kommer det frem flere opplysninger om hvor galt det kunne gått.

En kvinne ble alvorlig skadet da hun fikk strøm i seg, mens flere vektere som skulle hjelpe henne ble sendt til legevakten. Også de hadde fått strøm i seg fra sporet.

– Folk rev ned gjerder, og vi fant folk sovende i sporet. Da snakker vi om situasjoner ihvertfall ikke jeg kunne ha tenkt meg, sier Cato Asperud, kommunikasjonssjef i Sporveien, til TV 2.

Fullt kaos

Flere personer besvimte i trengselen da 100.000 personer skulle ta seg ned fra Holmenkollen lørdag kveld. Det var langt flere enn arrangørene hadde forventet på en dag. For de ansatte i kollektivtrafikken ble det svært travelt.

OPPGITT: Kommunikasjonssjef i Sporveien forteller om farlige situasjoner forårsaket av fulle folk i Holmenkollen. Foto: Sporveien

– Sporveien kjørte absolutt alt det remmer og tøy kunne holde. Det som var planlagt, gjennomførte vi, sier Asperud til TV 2.

Han opplyser at t-banen har kapasitet til å transportere 12.000 personer i timen. Men da folk begynte å gå ut i sporene, ble det fullstendig krise.

Først fikk en person sårskader da han ble truffet av et togsett på Besserud stasjon.

Banen ble stoppet, og akkurat i det man anså situasjonen som trygg nok til å starte opp trafikken igjen, hoppet to personer ut i sporet og begynte å gå langs skinnegangen.

– Det virker som om enkelte bare skrudde av bryteren for sunn fornuft og trodde alt var lov, sa innsatsleder Arve Røtterud i Oslo politidistrikt til TV 2 lørdag kveld.

– Først og fremst trist

Ifølge Røde Kors fikk rundt 100 personer behandling for mindre skader. Alle episodene skal være relatert til fyll.

Arrangøren av Holmenkollen Skifestival erkjenner i dag at de må gjøre endringer til neste år for å unngå nytt kaos. Søndag har de hatt møte med både politiet og Sporveien for å finne ut hva som gikk galt.

– Nå må vi evaluere det som skjedde og finne ut hva vi kan gjøre bedre, for alle skal føle at det er trygt her, sier daglig leder Kristin Vestgren Sæterøy til TV 2 søndag kveld.

– Var det pinlig at dette utartet?

– Det var først og fremst trist. Dette er ikke en opplevelse vi ønsker at våre publikummere skal ha, sier Vestgren Sæterøy.

Solberg: – Ikke gjør folkefest til fyllefest

Statsmininster Erna Solberg var i dag i møte med både politiet og skifestivalen i forbindelse med at hun besøkte Holmenkollen.

Hun ber folk ta oppføre seg.

– Denne alkoholen har stort sett blitt drukket på veldig private arrangementer i marka. Det er det vanskelig å regulere, men man må tenke på at man tar ansvar for å ikke gjøre dette til en fyllefest, men en folkefest, sier Solberg til TV 2.