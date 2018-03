Øverst ser du Wolfe score kampens siste mål

Søndagens kamp gjorde at Sarpsborg-laget vant 4-2 sammenlagt. Det betyr at de to finalebillettene står mellom Frisk Asker, Lillehammer, Storhamar og Sparta.

På TV 2 Sportskanalen mandag kl. 09.45 vil Storhamar på direkten velge sin semifinalemotstander.

Sarpsborg-laget tok ledelsen mot MS åtte minutter ut i første periode ved Kyle Osterberg. Peter Lindblad utlignet etter 11.54, men Osterberg var igjen frampå kun fem minutter senere og sendte Sparta-laget opp i 2-1.

Magnus Nilsen økte til 3-1 like før den første perioden var over, og Håkon Imset Stormli la på til 4-1 etter 11 minutter av midtperioden. Da var mye gjort for gjestene.

Lindblad skapte spenning med sin redusering tidlig i siste periode, men Sparta red av stormen og la på til 5-2 ved Greg Wolfe et halvminutt før slutt. Nå møter laget enten Storhamar, Frisk Asker eller Lillehammer i semifinalen.

Storhamar løste semifinalebillett i tre strake kamper, mens både Frisk og Lillehammer avanserte fra kvartfinalen i femte kamp fredag.

