Bournemouth - Tottenham 1-4

Se Son Heung-mins 2-1-scoring i videovinduet øverst! Saken oppdateres!

Junior Stanislas sendte Bournemouth i en tidlig ledelse hjemme mot Tottenham søndag, men de liljehvite slo tilbake og snudde til 4-1 etter to mål Son Heung-min og ett hver av Dele Alli og Serge Aurier.

Et stort skår i gleden for Tottenham-tilhengerne var imidlertid at Harry Kane haltet av banen en halvtimes spill etter et sammenstøt med keeper Asmir Begovic.

Banemann i Bournemouth, Greg Whelen, skal ifølge Sky Sports ha snakket med Tottenham-manager Mauricio Pochettino i pausen, og argentineren bekrefter ankelskade for Kane og at det kan dreie seg om et leddbånd.

Det tok to måneder før han var tilbake etter forrige ankelskade. Dermed kan sesongen være over for Harry Kane.

– Han skadet høyreankelen to ganger forrige sesong, og her skjer det igjen. Det er selvfølgelig trist. Han mistet i alt 15 kamper på grunn av en sånn overtråkk. Elleve pluss fire kamper. Mister han elleve nå, er sesongen over, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

Kane er toppscorer i Premier League denne sesongen sammen med Liverpool-ving Mohamed Salah. Begge står med 24 mål - tre flere enn Manchester Citys Sergio Agüero, som er ute med skade i to uker.

I tillegg måtte Dele Alli ut i sluttminuttene med det som så ut til å være en mindre smell. Like før hadde Danny Rose gått av banen.

– Det så ut som han holdt seg til lysken, sier Stamsø Møller.

Tidlig ledelse for vertene

Bournemouth rystet Tottenham fra start, og Junior Stanislav fullførte en strålende kontring med å lobbe ballen i tverrliggeren allerede etter fire minutters spill.

Få minutter senere hadde imidlertid ikke gjestene fra Nord-London centimeterne på sin side. Adam Smith innlegg fra høyre gikk over hele Tottenham-forsvaret og til Stanislas på bakre stolpe. I sin hundrede Premier League-kamp satte han inn 1-0.

Etter 28 minutters spill satte Kane ballen i mål etter en nydelig pasning av Christian Eriksen, men superspissen fikk målet annullert for offside. Ikke nok med det, men Kane ble liggende og holde seg til ankelen etter duellen med Asmir Begovic. Kane haltet av og ble erstattet av Erik Lamela.

– Det så veldig stygt ut med den høyre ankelen, sa TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

Tottenham klarte imidlertid å overliste Bournemouths målvakt. I det 35. spilleminutt slo Serge Aurier et godt innlegg til Dele Alli, som styrte inn 1-1.

Etter en drøy time tok Tottenham ledelsen da Son Heung-min satte inn 2-1 på Dele Allis innlegg. Like etter var Lamela nær ved å legge på til 3-1.

Bournemouth raknet

Midtveis i andre omgang ble Joshua King kastet inn for Bournemouth, men nordmannen klarte ikke å utrette det helt store for hjemmelaget.

Callum Wilson hadde en ball i nettet etter 83 minutters spill, men spissen ble avblåst for ha dyttet Davinson Sánchez i ryggen i forkant.

I stedet for utligningen kom avgjørelsen da Christian Eriksen vant ballen på egen banehalvdel og spilte Son i bakrom. Sørkoreaneren kom alene med Asmir Begovic, rundet bosnieren og økte til 3-1 for Tottenham.

På overtid headet Serge Aurier inn 4-1, som ble sluttresultat i Bournemouth.