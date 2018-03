Privatflyet skal ha vært på vei fra Sharjah i De forente arabiske emirater til Istanbul i Tyrkia, opplyser AFP.

Irans statlige nyhetsbyrå siterer Røde Halvmåne som opplyser at det var minst 11 personer om bord.

Styrtet i fjell

Flyet styrtet ved Shahr-e Kord sørvest i Iran, om lag 37 mil sør for hovedstaden Teheran. Trolig har flyet styrtet i et fjell.

Et bilde som sirkulerer på sosiale medier viser en røyksøyle som stiger opp fra et fjellområde.

Det er sendt ut letemannskap for å lokalisere vraket. Ifølge Entekhab news er ulykkesstedet flere timers gange fra nærmeste landsby.

Øyenvitner har fortalt til det iranske nyhetsbyrået at de så flammer ut av motoren til flyet før det styrtet.

Utdrikkingslag i Dubai

Nyhetsbyrået Dogans melder at flyet er et Bombardier CL604, med ID-nummer TC-TRB. Dette flyet tilhører selskapet Basaran Holding, ifølge Associated Press.

En 28 år gammel kvinne som sitter i styret i selskapet var nylig i Dubai med det aktuelle flyet. Hun var der tilsynelatende i sitt eget utdrikkningslag sammen med en gruppe venner. For tre dager siden postet hun flere bilder av seg selv og vennene i Dubai på Instagram. Ett av dem var tatt inne i flyet.

Det er ikke offisielt bekreftet hvem som var i flyet da det styrtet.