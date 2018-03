Fiorentina slo tabelljumbo Benevento 1-0 i det som var første kamp etter det tragiske dødsfallet.

Astori ble funnet død på hotellrommet sitt i forkant av Serie A-kampen mot Udinese. Han ble bare 31 år gammel. To leger oppnevnt av aktoratet i Udine ble tirsdag sitert på at fotballspilleren døde som følge av et hjerteinfarkt.

Søndag ble midtstopper Vitor Hugo, som kom inn på laget på grunn av Astoris dødsfall, matchvinner for Fiorentina i 1-0-seieren hjemme mot Benevento.

Vitor Hugo med Astori-tskjorte. Foto: Alessandro Bianchi

Hugo steg til værs og headet inn seiersmålet etter 25 minutter. Da løp han til innbytterbenken og gjorde honnør til en t-skjorte med bilde av kapteinen som han deretter holdt opp til publikum.

Før kampstart ble Astori hedret med ett minutts stillhet. Det ble også en ny pause i det 13. spilleminutt. Fiorentina har besluttet å frede nummer 13, drakten Astori bar i sin karriere. Det samme har gamleklubben Cagliari gjort.

Fiorentina har 38 poeng etter 27 kamper. Laget håper å kjempe om en europaligaplass neste sesong. Rafik Zekhnini var ubenyttet reserve.

