Se fallet i vinduet øverst!

– Det er vanskelig å sette ord på. Det er ubeskrivelig tungt, og helt rart å falle. Jeg faller nesten aldri, og så skjer det så nærme mål. Jeg vet ikke hva jeg skal si, sier Sverre Lunde Pedersen til TV 2 etter å ha tatt imot sølvmedaljen.

Godt over halvveis på 10000-meteren – med en solid ledelse – hektet han i svingen og falt.

– Det var nok bare min egen feil. Det er sånn som ikke skal skje. Jeg kommer nok aldri til å tilgi meg selv for det her, sukker Lunde Pedersen, som var helt knust ved målgang.

Vinneren: – Sverre var best

Likevel kan osingen se tilbake på en strålende helg på utendørsbanen i Amsterdam. 25-åringen slo blant annet Sven Kramer på fire av fire distanser, og la grunnlaget for det som skulle bli gull med en fenomenal 1500 meter tidligere søndag.

– Jeg har aldri vært i bedre form og hadde full kontroll på 10000. Akkurat nå føles det som jeg tapte gullet, sier nordmannen.

Patrick Roest ble verdensmester. Nederlenderen forteller om blandede følelser etter triumfen på hjemmebane.

– Jeg er glad, men det er kjipt for Sverre. Han var den beste, og ville ha vunnet. Men det er allround – du må gå fire, gode distanser. Det er ikke noe jeg får gjort noe med. Det er en annerledes følelse, forklarer Roest til NRK.

Hektet i svingen – parkerte Kramer

Lunde Pedersen gikk mot Sven Kramer i siste par på 10000-meteren – med 16 sekunder å gå på til den nederlandske skøytestjernen, men hadde ikke like mye å gå på til Roest.

I starten parkerte han Kramer fullstendig, og hadde en hel kortbane å på på til hjemmehåpet. Han hadde også full kontroll på tiden til Patrick Roest.

Så hektet han plutselig, og gikk på trynet i svingen. Da han reiste seg var han stiv som en pinne, og Kramer kom seg foran. Kramer gikk så ifra nordmannen.

FALT: Her glipper gullet for Sverre Lunde Pedersen. Foto: Peter Dejong

25-åringen klarte imidlertid å få opp dampen, og på de siste rundene gikk han runder under 33. Han tok inn igjen Kramer og parkerte skøytestjernen, men avstanden opp til Roest ble for lang.

Høiseth i tårer

Lunde Pedersen tok likevel sølvet, men TV-bildene etter løpet viser en knust skøyteløper på sidelinjen, som får trøst av en Edel Therese Høiseth i tårer.

– Det er utrolig bittert. Han har seieren i lommen, og kan nesten vinne med fall. Det er noe av det bitreste jeg har vært med på, sier Høiseth til NRK etter løpet.

– Det er tøft. Han har seieren i sin hule hånd. Jeg føler veldig med Sverre. Han har jobbet lenge for det her, og alle vet at han er den moralske vinneren. Han pulveriserer feltet, og er bare fire tidspoeng bak sammendraget selv med fall. Han er i en egen klasse, og det er rett og slett vondt, sier landslagstrener Sondre Skarli til NRK.

Har hatt en fenomenal helg

25-åringen fra Os, som tidligere har tatt sølv og bronse i allround-VM, har herjet på utendørsbanen i Amsterdam denne helgen.

Etter å ha slått Sven Kramer på 5000 meter for første gang i karrieren – i nederlenderens egen lekegrind – lå han på andreplass i sammendraget etter første dag.

Søndag overtok han ledelsen og la grunnlaget for det som skulle bli et gull med en fenomenal 1500 meter – mer enn to sekunder foran Kramer, og halvannet foran daværende leder, Patrick Roest.

– Det er et av de beste skøyteløpene jeg har sett i hele mitt liv. Formen hans er helt rå, sa Skarli til NRK like etter den nest siste distansen.