Arsenal er så godt som ute av kampen om topp fire, røk tidlig ut av FA-cupen, tapte Ligacup-finalen mot Manchester City og er ikke med i Champions League denne sesongen. Misnøyen mot manager Arsène Wenger har bygget seg opp i flere år.

Mot Watford søndag sprudlet Arsenal og vant 3-0. Shkodran Mustafi headet inn en tidlig ledelse, før Pierre-Emerick Aubameyang doblet like før timen var spilt. Et kvarter før slutt la Henrikh Mkhitaryan på til 3-0 for Arsenal. På stillingen 2-0 hadde Petr Cech en strafferedning – sin første siden 2012 (!).

Men på tribunen på Emirates var det flere tusen tomme seter.

So many empty seats at the Emirates.



Arsenal: “60,000 bought tickets though” pic.twitter.com/3RjqGVcMZE — Sam Cunningham (@samcunningham) 11. mars 2018

– Jeg tror folk har sluttet å bry seg. Det er farlig, og det er det verste. Er det noe eierne forstår, så er det tomme seter. Eierne har et forretningsimperium, men tomme seter er lik dårlig butikk. Flesteparten av setene er sikkert betalt uansett med tanke på at de er sesongkort, men jeg tror det er et signal som betyr at Wenger mer sannsynlig sier takk for seg etter sesongen. Tomme seter er ikke bra, sier TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt.

Deler av Arsenal-fansen har lenge vist sin misnøye med klubbens franske manager med «Wenger Out»-plakater på tribunen.

– Hvis det er en protest, så er det den eneste riktige måten å hindre at klubben går bra. Da renner ikke pengene inn hos eier Stan Kroenke. Han har ikke de samme sportslige ambisjonene som supporterne og Arsène Wenger. Det er ingen i verden som tjener mest av alle lag i verden på kampdag, så da er Kroenke fornøyd, sier TV 2s fotballekspert Stamsø Møller.

Huge cheers for announcement of "Arsenal's 1,000th Premier League goal at home" as Mustafi heads in Ozil free-kick. Thousands of empty seats too. #ARSWAT — Henry Winter (@henrywinter) 11. mars 2018

Tidlig ledelse for Arsenal

Wenger viste tydelig at han prioriterer Europaligaen denne sesongen ved å gjøre seks endringer på lagets om vant 2-0 mot Milan torsdag kveld. Aaron Ramsey og Laurent Koscielny fikk begge hvile og var ute av troppen.

Allerede etter to minutters spill fikk Arsenal en kjempesjanse da Mesut Özil spilte Pierre-Emerick Aubameyang i bakrom. Den tidligere Dortmund-spissen kom alene med Orestis Karnezis, og Watford-målvakten fikk kroppsdel på ballen som nektet en tidlig ledelse for vertene.

Fem minutter senere fikk Arsenal frispark ute til venstre, og Özils presise innlegg fant pannen til Shkodran Mustafi, som headet Arsenal opp i 1-0.

– Det er veldig bra teknikk han bruker når han header den i motsatt hjørne. Det er en bra heading, den er hard. Skal Watford forsvare seg sånn som dette, får de ikke med seg noe. Dette er håpløst, sier TV 2s ekspert Simen Stamsø Møller.

I det tolvte spilleminuttet fikk Watford sin første store sjanse i kampen da Richarlison tok med seg ballen inn i 16-meteren og la igjen til Abdoulaye Doucouré. Watford-profilen fyrte av, men forsøket gikk via målscorer Mustafi og tok av så mye fart at Petr Cech fikk en grei jobb i Arsenal-målet.

Etter et drøyt kvarter slo Sead Kolasinac et godt og flatt innlegg fra venstre. Aubameyang kom susende, men litt for sent til å skli inn Arsenals 2-0-mål.

Etter 26 minutter spill var Richarlison nær ved å utligne på frispark fra 25 meter, men Cech var nede i hjørnet og reddet skuddet. Roberto Pereyra var først på returen og burde satt inn 1-1, men han blåste ballen over.

Sekunder senere burde Mesut Özil doblet ledelsen for Arsenal, som tråklet seg nydelig gjennom Watford-forsvaret. Den tyske midtbanespilleren skulle bare trille inn 2-0, men Karnezis la foten igjen og reddet avslutningen.

– Det er en kjempebra redning. Han gjør et utfall, men han lar en fot henge igjen og gir det en sjanse. Det gjør at denne kampen fortsatt lever, sier TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt.

Sjelden strafferedning av Cech

Rob Holdning var nær ved å sette et innlegg i eget mål fem minutter før pause, før Richarlison hadde en farlig heading, men Cech reddet. Arsenal og Watford tok pause med 1-0-ledelse til hjemmelaget.

Like før timen var spilt doblet Arsenal ledelsen da Henrikh Mkhitaryan spilte en strålende stikker til Aubameyang. Spissen rundet Watford-keeperen og satte inn 2-0, men like etter fikk Watford sjansen til å komme inn i kampen igjen da gjestene fikk straffespark. Troy Deeney fikk forsøket reddet av Cech.

Looks like you couldn't see today either @T_Deeney 😂 https://t.co/GdTixJBdzx — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) 11. mars 2018

– Han har ikke reddet straffe siden 2012. Han har sluppet inn de 22 siste straffesparkene han har sluppet inn. På nummer 23 er tsjekkeren den beste, sier TV 2s kommentator Espen Ween.

Et kvarter før slutt økte Henrikh Mkhitaryan til 3-0 for Arsenal etter kaos i Watford-forsvaret og en uheldig Watford-keeper i Karnezis.

Fem minutter før slutt var Watfords greske sisteskanse bedre med da han reddet et skuddforsøk fra innbytter Danny Welbeck. Det var noe av det siste som skjedde i en god Arsenal-kamp som resulterte i tre poeng og 3-0.

Et skår i gleden var at Mustafi måtte ut med skade i andre omgang.