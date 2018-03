Etter noen år med fyrverkeri fra nå pensjonerte Alberto Contador på avslutningen i Paris-Nice, var det i år Simon Yates som skulle forvare ledelsen før sisteetappen.

Det kalles «rittet mot solen», men søndag var det vind og pøsregn som herjet med palmene og rytterne ved Middelhavet.

På de smale veiene i fjellene rundt byen var det mange som måtte ta foten i asfalten for å unngå å krasje. 35 km før mål hadde det også gått et lite steinras, som politiet måtte varsle om med røde flagg for å holde rytterne trygge.

Simon Yates ledet med elleve sekunder på Ion Izaguirre og tolv til broren Gorka Izaguirre før etappen. Med 13 km igjen, angrep Ion Izaguirre opp siste bakke til Col des Quatre Chemins. Han fikk med seg bror og lagkamerat på Bahrain-Merida, Gorka.

Steinras skapte trøbbel.

Yates tapte tid, men hang med over toppen. I utforkjøringen gikk det derimot galt for Izaguirre-brødrene. Gorka veltet i en sving 6,5 km fra mål og tok med seg broren Ion i samme slengen. Med det forsvant sammenlagthåpet for begge, selv om de kom i mål med ledergruppen.

Yates måtte da konsentrere seg om å holde Marc Soler bak seg sammenlagt. Det ble en intens sekundstrid inn mot mål.

Skys David de la Cruz vant avslutningsetappen for andre år på rad, mens Soler kom i mål på en tredjeplass. Selv om Yates forsøkte å spurte, kom han i mål fire sekunder for sent. Movistars Soler vant sammenlagt. Gorka Izaguirre kom på tredeplass.

Rittet har vært preget av sykdom. En rekke ryttere har stått av, deriblant Alexander Kristoff og Amund Grøndahl Jansen. Sven Erik Bystrøm sto av før mål søndag.