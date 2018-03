Jan-Oddvar Sørnes fra Bodø CK er valgt som ny president i Norges Cykleforbund under forbundstinget i Tønsberg søndag.

Sørnes tar over vervet etter Harald Tiedemann Hansen, som har vært under kraftig kritikk etter Sykkel-VM i Bergen i fjor. Konsernregnskapet for 2017 viser et tap på 35,4 millioner kroner, som ifølge Bergens Tidende er det dobbelt så ille som det foreløpige årsregnskapet viste.

Harald Tiedemann Hansen takker av etter ti år som sykkelpresident.

Sørnes ble innstilt av valgkomiteen som president i forkant av sykkeltinget, og fikk flere stemmer enn eneste gjenværende kandidat Terje Flaten fra Stavanger CK.

Sørnes fikk 89 av 125 stemmer.

Stig Fjærli skapte furore da han trakk seg som presidentkandidat fra talerstolen på tinget lørdag. Asker-kandidaten var en av tre kandidater til å etterfølge Hansen, men trakk sitt kandidatur etter å ha rast mot forsamlingen på sitt første forbundsting.

Marit Sælemyr fra Bergen CK ble valgt som første visepresident, mens Dag Schartum-Hansen fra Ottestad IL er valgt som ny andre visepresident.

Sørnes har en fortid som leder i Bodø Cykleklubb, Sykkel-NM i 2016 og NCF Region Nord.