Lundby uttalte før verdenscuphelgen på hjemmebane at hun var ute etter å imponere i Kollen, og OL-mesteren leverte da det gjaldt som mest etter at hun også hadde vært best i samtlige fire treningsomganger.

– Det er ekstra stort for meg å vinne her i Holmenkollen. Jeg fikk vist hva jeg er god for og det er ekstra stas når det er så mange kjentfolk her også, sa Lundby til NRK etter rennet.

Lundby strakte seg til 134 meter i første omgang, soleklart lengst, og ledet med hele 15,9 poeng til Daniela Iraschko-Stolz fra Østerrike.

Karrierebeste

Lundby kastet ikke bort forspranget i finaleomgangen. 23-åringen hoppet 126 meter. Hun vant til slutt med 31,5 poeng. Iraschko-Stolz ble nummer to, mens Yuki Ito fra Japan tok den siste pallplassen.

Anna Odine Strøm var nest beste norske på 8.-plass i første omgang etter å ha hoppet 117 meter foran et glissent Holmenkollen. Etter sitt siste hopp klatret hun én plass. Det er karrierebeste for Strøm.

Silje Opseth var nummer 13 før finaleomgangen, men falt til 16.-plass i finalen etter å ha bommet litt i sitt siste hopp.

Vunnet verdenscupen

Det var kun 27 deltakere i søndagens renn, så samtlige gikk videre til finaleomgangen.

Maren Lundby har vært på pallen i hvert eneste renn i vinter. 23-åringen er svært lysten på å gå hele sesongen uten å falle utenfor de tre beste plassene.

I forrige verdenscuprenn i rumenske Rasnov sikret Bøverbru-jenta sin 12. verdenscupseier Søndag kom nummer 13. Ingen i Norge har flere. I tillegg avgjorde hun kampen om verdenscupen sammenlagt.