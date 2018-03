Fjerdeplassen på lørdagens utfor var skuffende for forhåndsfavoritt Kjetil Jansrud, men 32-åringen fikk sin revansj i søndagens super-G.

Sikret sammenlagtseier

Jansrud var best i Kvitfjell og leverte et strålende løp 22 hundredeler foran Beat Feuz.

Vinstra-alpinisten befestet dermed posisjonen som kongen av Kvitfjell med sin sjuende seier i bakken. Ingen har flere. Østerrikske Hermann Maier endte på fem.

Triumfen sørget også for at Jansrud kan juble for sammenlagtseier i super-G-cupen allerede før verdenscupavslutningen i Åre neste uke. Avstanden ned til Hannes Reichelt er for stor før det siste rennet, og dermed vinner Jansrud krystallkulen for tredje gang i karrieren.

– Jeg nyter det. Det er ganske mange renn i løpet av en sesong man jobber med press og nerver. Det blir digg å stå på start i Åre og nyte det, sier Jansrud til NRK.

– Jeg er ekstra stolt i en sesong hvor jeg ikke tok noen poeng i Val Gardena. Det er få poeng og vanskelig å vinne super-G-kulen om man ikke er oppe og jager i hvert eneste renn. Det sier noe om hvor stabil jeg har vært i de andre rennene.

Jansrud tangerte også samtidig Kjetil André Aamodt i antall verdenscupseirer med seier nummer 21.

– Krystallkula, tangerte Aamodt. Det er ting som gjør det litt artig, i tillegg til å vinne fire av de fem siste her i super-G. Det er absurd å tenke på, sa Jansrud til NTB.

– Jeg er selvfølgelig stolt. Det er på hjemmebane. Det er godt at det har tippet riktig vei for meg og at det har gått så bra som det har gjort, fortsatte han.

Mistet pallplass

Dagens aller største overraskelse stod Adrian Smiseth Sejersted for. Fra startnummer 25 sjokkerte 23-åringen med å kjøre inn til en knallsterk tredjeplass 34 hundredeler bak lagkamerat Jansrud.

Han løftet armene ut fra kroppen og tok imot hyllesten fra hjemmepublikumet i målområdet. Fra lederstolen jublet også Jansrud vilt for prestasjonen. Alle trodde at pallplassen var i boks for Sejerstad da de 30 beste hadde kjørt, men fra startnummer 49 kom franske Brice Roger og snøt Sejersted for pallplassen med én fattig hundredel.

Topp-plasseringen gjør at Sejersted er kvalifisert til sesongavslutningen i Åre.

JUBLET KARRIEREBESTE: Adrian Smiseth Sejersted lå an til tredjeplass, men mistet pallplassen til franskmann fra sent startnummer. Foto: Olsen, Geir

Aksel Lund Svindal hadde ingen god dag i Kvitfjell. Fra startnummer sju ledet 35-åringen ved første mellomtid, men så kom han for langt ut etter et håp og rennet var over for hans del.

– Det skjer av og til, men det er ikke så ofte. Jeg hoppet for langt og med litt feil retning, og da landet var jeg på feil side av porten. Jeg syntes at jeg kjørte bra før det, sa Svindal til NTB etter det amputerte rennet.

Også Mathias Mayer, en av Jansruds største utfordrere, kjørte ut.

Stian Saugestad ble nummer elleve, mens Aleksander Aamodt Kilde ble nummer 22.