Det var under et valgkampmøte for republikaneren Rick Saccone, som stiller til valg i delstaten Pennsylvania, at Trump ga et lite innblikk i sin egen kampanje foran presidentvalget i 2020.

Under valgkampmøtet sa Trump nemlig at slagordet han brukte under valgkampen i 2016 ikke lenger er brukbart, ettersom han har lykkes i å gjøre «Amerika storartet igjen».

Trumps gamle slagord «Make America Great Again» blir derfor byttet ut med «Keep Amerika Great!», eller «Hold Amerika storartet!» om du vil.

– Vi kan ikke bruke det mer fordi nå har jeg gjort det. Det nye slagordet blir «Hold Amerika storartet!», sa Trump.

Salen buet

Trump har denne uken fått stor oppmerksomhet etter at han valgte å takke ja til å møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Dette ble også et tema under valgkampmøtet i Pennsylvania.

Da Trump først nevnte Kims navn, begynte salen å bue, men Trump sa til dem at de måtte være «snille».

USAs president Donald Trump sier han tror Nord-Korea ønsker fred.

– Jeg tror det er på tide, sa Trump til folkemengden.

Tror på suksess

Han understreket også at han mener det har hjulpet at USA har vist styrke og lagt press på Nord-Korea.

Tidligere lørdag sa den amerikanske presidenten at han tror møtet med Nord-Korea vil bli en «enorm suksess».

Trump er ikke den første presidenten til å få en invitasjon av Nord-Koreas leder, det har både Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama også fått, skriver CNN. Men Trump er den første til å takke ja.