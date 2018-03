Ryktene og spekulasjonene om at Neymar ønsker seg bort fra Paris-Saint Germain vil ikke forsvinne.

26-åringen ble verdens dyreste spiller da han ble solgt for i overkant av to milliarder kroner fra Barcelona til PSG i fjor sommer, men lørdag hevdet spanske ABC at Neymar har gitt beskjed om at han ikke lenger vil spille for den franske hovedstadklubben.

– Kommer ikke tilbake

Den endelige beskjeden skal ha kommet fra den langtidsskadede superangriperen til far og agent Neymar Sr. etter at han så lagkameratene bli sendt ut av Mesterligaen av Real Madrid forrige uke.

– Jeg kommer ikke tilbake til PSG. Avgjørelsen er endelig, skal Neymar har fortalt familie og venner ifølge Sport, som refererer til ABC.

En av Neymars venner er Barcelonas Ivan Rakitic. Han skulle gjerne sett brasilianeren tilbake i den ikoniske Barcelona-drakten, men i møte med pressen etter lørdagens 2-0-seier over Málaga hevdet Rakitic at han ikke har diskutert temaet med Neymar.

– Han har ikke sagt noe til meg. Men dersom det var opp til meg, ville jeg åpnet døren med en gang. Ikke bare på grunn av forholdet jeg har til ham, men på grunn av spillertypen han er. Jeg ville alltid hatt Ney i laget mitt, sa Rakitic ifølge Marca.

Ble buet på av PSG-fansen

Ifølge ABC er det flere faktorer som nå gjør at Neymar nå vil bort.

Han føler seg dårlig behandlet av fansen, han har ikke klart å komme overens med flere av spillerne i troppen og han det har gått opp for ham at han gjorde en feil da han forrige sommer valgte å gå til PSG.

– Dersom jeg kommer hit til en liga uten tradisjoner og blir buet på, ønsker jeg ikke å fortsette ett minutt lenger, skal Neymar ha sagt.

Tidligere i sesongen kom det også rapporter om at Neymar og lagets midtspiss Edinson Cavani har et dårlig forhold. PSG-publikumet buet på Neymar da den brasilianske angriperen valgte å ta et straffespark istedenfor å gi det til Cavani, som kunne blitt klubbens mestscorende.

Kan miste VM

Neymar er for øyeblikket skadet etter ankelbruddet han pådro seg i kampen mot Marseille i slutten av februar. Det betyr at han kan ha spilt sin siste kamp i den blå PSG-drakten. 26-åringen er blitt operert hjemme i Brasil og sesongen for PSG er over for Neymar. Han kjemper nå en kamp mot klokken for å rekke sommeren VM-sluttspill i Russland med Brasil.

Neymars avtale med PSG strekker seg i utgangspunktet frem til 2022 med en årslønn på svimlende 353 millioner kroner. Den høyt gasjerte brasilianeren skal imidlertid være villig til å ta et heftig lønnskutt for å kunne forlate klubben. Blant beilerne som blir nevnt er ikke Barcelona, men erkerivalen Real Madrid.

Det er en kjent sak at «los blancos» lå langflate etter Neymar da han skulle ta skrittet fra Santos til europeisk fotball i 2013, men tapte kampen om signaturen hans til Barcelona. Nå virker Real Madrid-president Florentino Pérez å være lysten på å gjøre nok et fremstøt.

I den spanske hovedstaden skal man være villige til å sprenge overgangsrekorden igjen for å hente Neymar - et annet alternativ er å inkludere enten Karim Benzema eller Gareth Bale i en overgang.

Heng med. Dette blir spennende ...