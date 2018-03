Operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt opplyser til TV 2 at kvinnen som ble alvorlig skadet i går er innlagt på Ullevål sykehus. Hun er fortsatt alvorlig skadet, men tilstanden er stabil.

Den unge kvinnen fikk strøm i seg da hun falt ned i T-banesporet på stasjonen litt før klokken 19.30 lørdag.

Seks personer forsøkte å hjelpe henne, tre av disse var vektere. Vekterne fikk strøm i seg via kvinnens kropp da de tok tak i henne. Alle tre ble sendt til legevakt.

Tok strømmen like før

Cato Asperud, kommunikasjonssjef i Sporveien, opplyser til TV 2 at de hadde stengt av strømmen på strekningen kort tid før ulykken, men at den var skrudd på igjen rett før ulykken skjedde.

Strømmen ble avstengt på nytt etter hendelsen.

– Dette var en veldig komplisert situasjon som vi vurderte i tett samråd med nødetatene, sier han.

Asperud forteller om svært kaotiske scener rundt t-banestasjonene. En person skal ha stått bakpå en t-banevogn i bevegelse. Samtidig kom det fortløpende inn meldinger om at folk gikk i sporet.

Kvinnen som ble alvorlig skadd skal ha snublet og falt ut i sporet. Det skal ikke ha vært trengsel på plattformen.

– Dette er en svært beklagelig ulykke, og vi jobber hver dag med sikkerheten på t-banen og trikken, sier Asperud.

– De føler seg bra

Operativ leder i Pro Sec, Henning Kristiansen, forteller at to av de tre vekterne som forsøkte å hjelpe ble holdt under observasjon på legevakten utover natten, ifølge Kristiansen.

– Verdiene var slik at de ville ha to av de til observasjon utover natten. Den tredje ble dimittert, sier Kristiansen.

Søndag er alle vekterne blitt sent hjem.

– De føler seg bra. De føler ikke noe på kroppen.

Han forteller at vekterne vil få videre oppfølging.

– Vi følger opp med tanke på psykiske utfordringer. Vi har et apparat på det, og følger de normer som er gitt i bedriftshelsetjenesten, sier Kristiansen.

Forventer roligere dag

Tor Grøttum forventer en roligere dag i Holmenkollen søndag

– Vi forventer en helt annen dag i dag. Det er mindre publikum, færre som overnatter ute i skogen, og politiet, arrangør og Ruter er godt forberedt, sier han til TV 2.

På spørsmål om hva som førte til gårsdagens massekaos svarer Grøttum at flere faktorer spilte inn, og at det ble en krevende dag for nødetatene.

Politiet er sjokkert: – Helt vanlige folk ville slåss med politiet

– Det var en veldig stor publikumstilstrømning, veldig mye fyll, og når alle skal hjem samtidig og det blir kø og kaos ved t-banestasjonene, skjer det som skjedde i går.

– Flere personer tok seg grundig til rette i går. Det var flere som gikk på skinnegangen, og som rett og slett hindret nødetatene, opplyser Grøttum.

– Tragisk å se

Kommunikasjonssjef Emilie Nordskar i Holmenkollen Skifestival forteller til TV 2 at det kom langt flere mennesker enn de var forberedt på. Men det som overrasket aller mest var folks oppførsel.

– Vi synes det ble en fryktelig trist kveld. Vi vet at alkohol er en del av Kollen-festen, og vi har jobbet fokusert med å dempe dette. Men måten folk oppførte seg på i går har vi ikke vært vitne til før. Det var rett og slett tragisk å se, sier Nordskar.

Oppe ved festivalområdet er det to områder: Et stadionområde som krever billett, og et stort gratisområde ute i skogen ved Frognerseteren.

– Området ute i skogen er ikke like tilrettelagt for så mange mennesker. Vi var forberedt og satte i gang en del tiltak, men i går så vi dessverre et bevis på at vi fortsatt har en stor jobb å gjøre, sier hun.

Over hundre behandlet

Politiet og arrangøren av skifesten i Holmenkollen skal finne ut hva som gikk galt i kaoset lørdag.

– Dette blir evaluert. Det har vært skifest i Holmenkollen til alle tider, og vi har opplevd masse folk og fyll i Kollen før. Men det som skjedde lørdag må evalueres for å se om noe kan gjøres annerledes til neste år, sier Grøttum til NTB søndag morgen.

Over hundre personer ble behandlet for fyllrelaterte skader av de frivillige mannskapene til Røde Kors Hjelpekorps lørdag.

Politiet har styrket bemanningen i området i og rundt Holmenkollen søndag, og er forberedt på at det kan bli utfordrende når alle skal hjem på likt.

– Vi har styrket beredskapen og har et eget regime oppe i Holmenkollen. Vi tar med oss erfaringene fra lørdag, men regner med færre mennesker og en mer familieorientert søndag, og har derfor stor tro på at avviklingen vil skje på en ryddig måte, sier Grøttum.

– Men, det blir mye folk og vi er forberedt på at alle skal hjem samtidig. T-banen kjører så mange tog de kan, sier han.

(TV 2/NTB)