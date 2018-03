Søster Catherine Rose Holzman (89), en av to nonner som har forsøkt å forhindre at popstjernen Katy Perry får kjøpe en klostereiendom i Los Angeles, døde under et rettsmøte fredag.

Dette melder en rekke amerikanske medier. Dødsårsaken er så langt ikke kjent.

– Søster Catherine Rose tjente kirken med engasjement og kjærlighet i mange år, og i dag husker vi hennes liv med takknemlighet, sier erkebiskop Jose H. Gomez i en uttalelse, ifølge The Hollywood Reporter.

Berømte siste ord

På vei inn i rettslokalet, bare timer før dødsfallet, lot nonnen seg intervjue av den lokale tv-stasjonen Fox 11. Da kom hun med en direkte oppfordring til Katy Perry.

– Til Katy Perry, vær så snill å slutt. Det vil ikke være bra for noe, annet enn å såre mange mennesker, sa hun i det som skulle vise seg å bli hennes siste intervju.

Googlet Perry

Rettsstriden har fått stor oppmerksomhet i USA. Cathrine Rose Holzman og søster Rita Callanan har i flere år forsøkt å forhindre at klostereiendommen blir solgt til nettopp Katy Perry.

De to og flere andre medlemmer av «Sisters of the Immaculate Heart of Mary» har bodd på eiendommen siden 1973, og i 2015 solgte de den til forretningskvinnen Dana Hollister. Søstrene solgte eiendommen samtidig som det lokale bispedømmet jobbet med et salg til popstjernen. Før dette hadde ikke søstrene hørt om Katy Perry, men søkte henne opp på internett.

– Vel, jeg fant Katy Perry og jeg fant videoene hennes. Og hvis det er lov å si, så var jeg ikke fornøyd med noe av det, sa Callanan til Los Angeles Times i 2015.

Ifølge storavisen var Perry fast bestemt på å gjøre klosteret til sitt hjem.

SAKENS KJERNE: Denne klostereiendommen spiller en sentral rolle i den bitre striden. Foto: Nick Ut/AP

Ber paven om hjelp

Hollister kjøpte klosteret for 15,5 millioner dollar, det vil si rundt 120 millioner kroner, og skulle etter planen gjøre det om til et hotell. Dette førte til at bispedømmet gikk til sak for å få stoppet salget, med argumentasjon om at nonnene ikke hadde rett til å selge eiendommen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I 2016 slo en domstol fast at salget var ugyldig, noe som åpnet for at Perry kunne kjøpe klosteret direkte fra bispedømmet.

Siden er Hollister blitt dømt til å betale bispedømmet og Perrys advokater 15 millioner dollar i erstatning, og hun gikk derfor konkurs.

Kvinnene hevder på sin side at de har dokumentasjon som viser at bispedømmet ikke har lov til å selge eiendommen. De hevder nemlig at klosteret er underlagt Vatikanet, og ber nå pave Francis om å gripe inn, ifølge Fox 11.

– Vi har en avtale med Roma. Den er skriftlig, og sier at hvis det er noen uenigheter, så må de avklares i Roma, sa Callanan til tv-kanalen i forkant av rettsmøtet.

Katy Perrys talskvinne har ikke besvart Reuters' henvendelser om saken.