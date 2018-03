– Politiet fant han på gata på utsiden av utestedet. Da var han bevisstløs, sier operasjonsleder Bjørn Handegard til NTB klokken 6.

Han påpeker at det virker som en fallulykke og at ingenting tyder på at noe straffbart har hendt.

– Ambulansen kom raskt til stedet for å kjøre ham til St. Olavs hospital. De stoppet halvveis og fikk bistand fra en lege fra luftambulansen.

Tilstanden til 24-åringen er ikke kjent.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 1.52.

