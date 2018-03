Panthers snudde det som så ut til å bli en målløs første periode til en ledelse, da de satte pucken i nettet rett før pause.

Etter drøye åtte minutter inn i andre periode fikk hjemmelaget sin andre nettkjenning. Kort tid etter scoret Zuccarello med assist fra Neal Pionk og Ryan Spooner, men det ble ikke flere mål i denne perioden. Panthers beholdt dermed ledelsen da lagene gikk til andre pause.

17 sekunder inn i tredje periode sørget Rangers' Mika Zibanejad for utligning. Men det gikk ikke engang et minutt før Panthers tok ledelsen igjen. Drøye sju minutter etter periodestart utlignet Rangers' Kevin Hayes igjen og dermed var det duket for en kampthriller på vertenes hjemmebane BB&T Center.

Etter målløs overtid måtte kampen avgjøres på straffekonkurranse. Zuccarello var første mann ut og satte pucken i nettet. Det gjorde også Panthers' Aleksander Barkov og Vincent Trocheck og dermed endte kampen 4-3 til hjemmelaget.

Zuccarello var 19 minutter på isen og hadde i tillegg til scoringen sin fire skudd på mål.

