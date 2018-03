Vipers til semifinale i EHF-cupen – Larvik ute

VIDERE: Kristine Lunde Borgersen og Vipers. Foto: Schrøder, Tor Erik

Vipers er klar for semifinale i EHF-cupen i håndball for kvinner etter å ha slått ut franske Brest Bretagne i kvartfinalen. Larvik røk ut for danske Viborg.