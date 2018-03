Alexander Rybak (31) sang seg inn i historiebøkene da han lørdag kveld gikk helt til topps i den norske Melodi Grand Prix-finalen med låten «That's how you write a song».

Han skal dermed kjempe for Norges ære i Eurovision Song Contest i Lisboa i Portugal i mai, ni år etter at han vant samme konkurranse med låten «Fairytale».

– Jeg er helt overveldet. Jeg har ikke mer stemme igjen, sier Rybak til TV 2 etter at seieren er sikret for andre gang.

Han hadde ikke stemme nok til å juble – men er overveldet av følelser, og skjelver tydelig.

– Har brukt tid på å grave meg ned

– Jeg er ikke en fyr som klarer å juble så veldig. I løpet av de siste årene, har jeg lært at jeg er en rolig fyr, sier Rybak, mens fansen jubler bak han, og venter på at han skal komme ned fra scenen.

– Er du forberedt på det presset Eurovision fører med seg, en gang til?

– Jeg tror ikke det blir mer trykk enn det det er nå. For meg er det like viktig å vise den norske spiriten, og vise at vi støtter hverandre her i Norge, som å vinne, sier Rybak til TV 2.

– Tror du at du kan vinne i den internasjonale finalen igjen?

– Jeg vet ikke. Jeg har brukt mye tid på å grave meg ned. Jeg har fokusert på de negative kommentarene, ikke de positive. Men nå har jeg jo skjønt at det er det som er musikk, det er ingen fasit, sier han.

MED FELA: Alexander Rybak hadde selvfølgelig med fela i nummeret. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Hyllet kjæresten

Han brukte også tid på å hylle kjæresten, Julie Gaarud Holm (23), som satt i salen.

– Hun er verdens vakreste og smarteste jente. Hun er også verdens mest tålmodige, som har holdt ut med meg, sier han.

Rybak sto i gullfinalen mot Rebecca Thorsen (19), som var utpekt som vinnerfavoritt av både musikkanmeldere og bettingselskaper i forkant av MGP-finalen.

Stella Mwangi (31) & Alexandra Rotan (21) og Aleksander Walmann (32) kom til topp fire i årets MGP.

Tilbake til Eurovision

Det er ni år siden Rybak vant både MGP og den internasjonale Eurovision-finalen med låten «Fairytale». Med 387 poeng slo han alle tidligere poengrekorder i musikkonkurransen i 2009.

FAMILIE: Alexander Rybak feiret med sine foreldre etter at seieren var sikret. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

I år konkurrerte han med den sprudlende poplåta «Thats how you write a song», som han har skrevet selv, og han dro også opp fela på slutten av låta.

Tidligere MGP-general Per Sundnes, som er en av dem som har æren for at Rybak var med i MGP for ni år siden, er storfornøyd med årets vinner.

– Helt topp, helt supert. Det er kanonkult for Rybak å få en seier til. Så blir det spennende å se om Europa liker det, sier Sundnes til TV 2.

Og det kan virke som om Rybaks låt vil slå an i utlandet også: I første del av MGP-finalen fikk en internasjonal fagjury gi sine stemmer, og da ble Rybak utpekt som favoritt i fire av de ti landene.

– Kan vinne igjen

Også Morten Thomassen, leder for den norske MGP-klubben, er godt fornøyd.

– Det er klart Rybak kan vinne igjen. Jeg tror vi har gode sjanser i Lisboa, sier Thomassen.

TOK ANDREPLASSEN: Rebecca Thorsen (19) nådde nesten helt til topps, og ga publikum frysninger med sin vakre sang. Foto: Braastad, Audun

På andreplass kom sangtalentet Rebecca Thorsen (19). Hun ble litt skuffet da hun ikke vant i kveld, og tok seg en pause før hun kom opp på scenen for å møte pressen.

– Det er ikke så overraskende. Rybak er jo en MGP-legende. Det var et fantastisk show, sier hun til TV 2.

Også den tidligere MGP-vinneren Stella Mwangi måtte reise hjem uten en ny seier i kveld.

– Dette er definitivt siste gang jeg er med på en konkurranse. Det var så nervepirrende! Men jeg tror Rybak kan vinne i Lisboa. Vi har knallgode vinnersjanser i den internasjonale finalen, sier hun til TV 2.

– Vinner på showet

Mangeårig Melodi Grand Prix-ekspert Jostein Pedersen mener at det er showet som er Rybaks styrke i år. På scenen hadde han med seg både dansere og fiolinister.

– Sangen er kanskje ikke slik man kunne forventet. Mens Fairytale var veldig original og hadde element av folkemusikk, så er dette er en helt grei poplåt. Låten kan bli litt anonym i det store selskapet, sier Pedersen.

SHOWET: Rybak hadde med seg flere danser på scenen. Foto: NTB Scanpix

– Det han vinner på, er de tre minuttene han er på scenen. Han har en utrolig utstråling, så sånn sett er vi i de beste hender. Rybak er en underholder av rang, sier Pedersen til TV 2.

MGP-eksperten hadde derimot en annen personlig favoritt i kveld: Ungjenta Rebecca, som sang balladen «Who We Are».

– Jeg synes Rebeccas låt var mye bedre. Hun er Norges svar på Adele. Jeg håper at noen norske plateselskap tar tak i henne og gir henne det hun fortjener, sier han.

– Jeg heier virkelig på Alexander, han er en fabelaktig artist, men jeg tror Rebecca hadde hatt en bedre sjanse i Eurovision. Hun er ei sterk jente som synger uten noe fiksfakseri, legger han til.

Flere tidligere vinnere

Rybak tok seieren foran tre tidligere MGP-vinnere.

Aleksander Walmann (32), som representerte Norge i Eurovision i fjor sammen med JOWST, var tilbake i år.

Stella Mwangi (31), som vant MGP i 2011, gjorde også comback i musikkonkurransen.

Kjetil Mørland (37), som vant MGP med låten «A Monster Like Me» i 2015, stilte også på nytt i år. Han har skrevet låta «Who We Are», som ble fremført av Rebecca Thorsen (19).

Det var portugisiske Salvador Sobral (27) som vant Eurovision-finalen i 2017 med sin låt «Amar pelos dois». Derfor vil årets internasjonale finale finne sted i Lisboa 12. mai.