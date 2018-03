Allerede tidlig på dagen lørdag begynte mange å reagere på antallet åpenbart berusede mennesker som var på vei til en fokefest under Holmenkollen Skifestival.

– Vi har hatt så mange fulle mennesker at vi kunne kjørt i skytteltrafikk til fyllearresten, sier innsatsleder i Homenkollen, Arve Røtterud, til TV 2 lørdag kveld.

Arrangørene forventet at 100.000 personer ville ta turen fordelt over hele helgen. Men antallet ble mye høyere. Bare lørdag regner arrangøren med at 100.000 besøkte skianlegget.

– På stadionområdet har vi ikke hatt en eneste registrert hendelse, men i skogen har tusenvis av mennesker som samlet seg skapt situasjoner som har kommet ut av kontroll, sier Emilie Nordskar, informasjonssjef i Holmenkollen Skifestival til TV 2.

Røde Kors: Hundre skadde

Og mange av dem hadde allerede startet festen før de ankom skiløypene.

Er det sånn at Holmenkollen-helga har blitt et arrangement som ikke egner seg for barn?

Har fylla bare tatt helt over, så man helst skal holde ungene unna?

Fikk video fra t-banen oppover på sms nå, og det ser jo ut som innsiden av en russebuss. Trist — Kasper Wikestad (@TV2Wikestad) March 10, 2018

«Fikk video fra t-banen på sms, og det ser jo ut som innsiden av en russebuss. Trist», skrev TV 2s fotballkommentator Kasper Wikestad på Twitter allerede klokken 12 i formiddag.

Ser man på videoer som er lagt ut på kartfunksjonen til Snapchat, er det kanskje russefest som er mest beskrivende lengst inne i skogen. Mange er svært beruset, og klatrer i trær, løper i skiløyper og faller om.

Røde Kors opplyser lørdag kveld at de har behandlet over 100 skadde i Holmenkollen. De aller fleste skadene er alkoholrelaterte, og det er bare inne på arrangementsområdet.

Flere personer ble skadet da de gikk ut på T-banens spor på to ulike stasjoner.

– Ødelegger en flott dag

TV-profilen Daniel Høglund er en av mange som reagerer sterkt på det som hendte. Han hadde kjøpt billett til skifestivalen til sin far til jul. Faren er skiinteressert men hadde aldri opplevd Holmenkollen Skifestival før. Forventningene var høye.

Vært på renn i Holmenkollen for første gang. Folk var drita på T-banen allerede på vei TIL arrangementet i tolv tiden. Jeg skjemmes over en del jeg har sett i dag. Ikke rart at det har gått til helvete nå i kveld. — Daniel Høglund (@ViasportDaniel) March 10, 2018

«Til dere som raver drita rundt og skaper kaos: Dere ødelegger en flott dag for barn og familier. Og dere ødela for min pappa på 69 år som var i Holmenkollen for første gang», skriver han på Twitter.

– Vi la merke til det allerede på vei opp. Det var fyll og spetakkel allerede da, forteller Høglund til TV 2.

Selv unngikk de den verste trengselen fordi de ble igjen på stadion og så lagkonkurransen, men da de skulle gå fikk de selv kjenne på kaoset.

– Vi fikk jo med oss at det var kaos utenfor. Det var blålys og helikoptre, og vi leste på nettaviser. Da vi skulle gå så vi jo hvor drita folk var. De klatret over gjerder, falt og tryna, sier Høglund.

Meldes om fortsatt fyll, bråk og kaos fra Holmenkollen. Nitrist ! Må da for fanken være mulig å drikke normalt (for de som MÅ drikke) , og oppføre seg normalt på en idretts- og familiedag. I morgen får du ta ordensvakta, @oslolos1 — Lars Tjærnås (@Tjaernas) 10. mars 2018

Selv kom de seg på en T-bane, men etter fem minutter stanset den fordi det befant seg folk i sporet.

– T-banen ble evakuert, så da måtte vi ta beina fatt. Det var glatt og vanskelig føre å gå på. Det endte med at min far (69) skled og slo seg stygt. Kamera han hadde med seg ble også ødelagt.

Også fotballekspert Lars Tjærnås reagerer kraftig på fyllebråket i forbindelse med idrettsarrangementet i Holmenkollen.

– Nitrist! Må da for fanken være mulig å drikke normalt (for de som MÅ drikke), og oppføre seg normalt p åen idretts- og familiedag, skriver Tjærnås.

Hoppheltene lamslått av Kollen-bråket

Slåssing, kaos og T-banestans overskygget Norges lagseier i Raw Air.

– Jeg så at det var kø og blålys da jeg sto på toppen. Bare trist, sa Andreas Stjernen til NTB.

– Det er helt jævlig, for å være ærlig. Det skal ikke være slik, sa en rystet Robert Johansson til NTB.

OL-helten var tydelig preget, selv om det i selve hoppanlegget ikke var tegn til verken slåssing eller bråk.

– Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Er det folk som har sett på langrennet? Dette hadde vi virkelig ikke håpet på. Det skal ikke skje på en så fin skidag i Kollen, fortsatte Søre Ål-hopperen.