På lørdagskvelden får justisminister Sylvi Listhaug også kritikk fra Venstre Trine Skei Grande, som på sin Facebook side betegner kritikken av Arbeiderpartiet som totalt urimelig.

– Alle partier er for å bekjempe terror, men det må skje på rettsstatens premisser. Venstre er i likhet med et stort flertall på Stortinget uenig med forslaget fra den forrige regjeringen om å frata folk statsborgerskap uten domstolskontroll. Jeg har forståelse for at Listhaug er skuffet over å ikke få støtte for forslaget sitt, men kritikken hun retter mot Ap er totalt urimelig, skriver Venstre-lederen.

Reagerer på ordbruken

I likhet med flere andre reagerer Trine Skei Grande på Sylvi Listhugs måte å ordlegge seg på:

– Dette er ikke måten å føre en saklig politisk debatt om terrorbekjempelse på. Vi er alle for å bekjempe terror, men alle må tenke gjennom hvilke ord og bilder vi bruker i det offentlige ordskifte. Jeg håper nå alle kan bidra til en bedre og mer redelig debatt. Det er vi alle tjent med, skriver Skei Grande på Facebook.

Stridens kjerne er som følger: Frp og Høyre vil gjøre det mulig å frata personer som utgjør en trussel mot rikets sikkerhet statsborgerskapet uten å gå via domstolene. Det vil ikke resten av Stortinget, som mener at det må være opp til domstolene å behandle denne typen spørsmål.

Etter voteringen i Stortingets kommunalkomité, valgte Listhaug til å dele bildet på Facebook og rette skytsen mot Arbeiderpartiet. «Vi vil inndra pass og statsborgerskap til fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt. Det vil Arbeiderpartiet stemme ned. I kampen mot terror kan vi ikke sitte og toe hendene våre».

Lørdag publiserte Listhaug et blogginnlegg der hun svarer følgende på kritikken.

«Arbeiderpartiet og andre har hevdet at jeg har fremstilt det feil ved mitt innlegg i går. Det stemmer ikke. Arbeiderpartiet går i Stortinget inn for å stemme ned hele hjemmelen for å kunne frata noen statsborgerskapet når de eksempelvis er fremmedkrigere».

Erna vil ikke kritisere

Statsminister Erna Solberg nektet å kritisere sin statsråd lørdag.

Hun sier at Frp og Arbeiderpartiet selv har lagt opp til en tøff debattone i saker som denne.

– Er det greit at Listhaug sier dette?

– Kjernen i diskusjonen handler om sikkerhetslovgivningen: Om det er rettighetene og derfor domstolen som skal behandle dette, eller om det er et nasjonalt sikkerhetsspørsmål. Det er der skillet ligger. Så mener jeg at debatten ofte kan være for tøff på dette området.