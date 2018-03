Høylytte blåseinstrument, flagg og rop runget tungt utover Holmenkollen under hoppguttas lagkonkurranse.

Men det var ikke norske flagg som preget tribunene.

– Nordmenn har mye å lære

Mens de norske hopperne vant lagkonkurransen overlegent med nærmere 60 poeng, vant polske fans publikumskonkurransen like overlegent.

– Det hadde vært hyggelig å høre litt jublerop fra nordmenn også. De polske supporterne er veldig bra, men jeg hadde satt pris på om det hadde vært enda flere nordmenn her, sa Daniel-André Tande til TV 2.

TV-bildene viste store folkemengder ute i løypen på femmila, men det virket som veldig mange gikk hjem før hopprennet begynte.

– Nordmenn har mye å lære av polakkene, supplerte Tande.

Han får støtte av lagkamerat Johann André Forfang.

– Det er polakkene som får mest jubel her, og nordmenn har helt klart noe å lære. Polakkene bryr seg ikke så mye om nasjonalsangen vår. Så fort den er ferdig begynner de å rope «polska, polska». Så man skulle tro vi var i Zakopane egentlig, sa Forfang.

Polen kapret andreplassen i lagkonkurransen, foran Østerrike på tredje.

Tett i sammendraget

Andreas Stjernen leverte dagens lengste hopp med 136 meter.

– Det var helt nydelig. Det er det lengste hoppet jeg har her i bakken noen gang, sa en smilende Stjernen.

Selv om ønsket flere nordmenn på tribunen understreker hoppgutta at det er stort å ta en så sterk lagseier på hjemmebane.

– Det betyr mye å vinne her i Kollen. Vi fikk en i trynet her i fjor da vi ble nummer fire. Så vi har gledet oss veldig til å hoppe lagkonkurranse her igjen, og hoppingen som ble levert av gutta i dag var imponerende, sier Robert Johansson.

I Raw Air teller absolutt alle konkurranser i sammendraget, også treningsomganger og lagkonkurransen.

Sammenlagt leder polske Kamil Stoch nå kun 7,5 poeng foran Johansson, før søndagens individuelle konkurranse i Kollen - og rennene i Lillehammer, Trondheim og Vikersund som venter.

– Jeg gleder meg til søndag. Jeg føler meg bra om dagen, og hoppingen har vært stabil. Så jeg er klar til å fighte i morgen, understreker Johansson.