Oslo-politiet er rystet over oppførselen til mange av de besøkende i Holmenkollen lørdag. Gjerder ble revet ned og folk slåss både med hverandre og med politiet.

– Vi har hatt så mange fulle mennesker at vi kunne kjørt i skytteltrafikk til fyllearresten, sier innsatsleder i Homenkollen, Arve Røtterud, til TV 2.

Langt fra over

– Da vi kom hit så var det folk som ikke ville flytte seg. Det er ordentlige mennesker som vil slåss mot politiet, og det blir vi veldig skuffet over, sier Røtterud klokken 21 lørdag kveld.

Røtterud sier de har hatt problemer med mange hundre personer lørdag ettermiddag, og situasjonen er ikke over ennå.

– Senest for noen minutter siden var det to som løp ut i t-banesporet. Vi regner med at vi må holde på til langt på natt, sa innsatslederen like før kl 19 lørdag kveld.

Mange mennesker gikk ut i T-banesporet på vei hjem fra Holmekollen skifestival lørdag. Det førte både til kaos, panikk og at T-banen måtte stoppe.

– Det som skjer ute i skogen utarter seg gjennom hele dagen. Det virker som enkelte bare skrur av bryteren for sunn fornuft, og tror alt er lov, sier Røtterud.

To T-baneulykker

Det ble tidlig lørdag meldt at fire personer var påkjørt av toget, men det viste seg at det var en person som var truffet av T-banen i lav fart. Vedkommende skal ha fått sårskader.

Klokken 1935 melder politiet i Oslo at det har vært nok en ulykke med T-banen. En person har havnet under en T-banevogn ved Voksenlia stasjon på Holmenkollbanen, og ble alvorlig skadet. Fem andre fikk strøm i seg i forbindelse med hendelsen.

Kvinnen måtte fraktes ut av området med helikopter fordi kaoset i området gjorde det vanskelig for nødetatene å komme seg frem.

Flere utrykningskjøretøy fra alle nødetater var på vei mot Voksenlia like etter klokken 19.30 lørdag. FOTO Roar Dalmo Moltubak/TV 2

– Folk gikk og vaset i Holmenkollen og slapp ikke nødetatene forbi. Vi kunne sikkert kjørt inn 20-30-40 stykker hadde vi hatt kapasitet til det, sier operasjonslederen oppgitt.

Panikk og trengsel

TV 2 s reportere som var i Holmekollen har observert mange svært berusede mennesker som oppfører seg provoserende mot politi og vektere. Politiet meldte også at det var tendenser til panikk i trengselen, og at noen har besvimt inne i folkemengden.

Det er fortsatt store utfordringer med det store antall mennesker som nå forsøker å ta seg ned fra Holmenkollen skianlegg. Våre mannskaper melder at alt for mange publikummere er overstadig berusede og svært ufine mot politiet og andre , og ikke følger politiets anvisninger — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 10, 2018

Klokken 19 var T-banen i gang igjen, men Sporveien måtte stanse den igjen minst to ganger etter dette.

– Det er dessverre veldig mange mennesker som oppfører seg på en merkelig måte. Vi vurderer fortløpende om det er forsvarlig å kjøre. Det farligste er jo strømmen i sporet, så vi vurderer om vi må midlertidig stoppe T-banen og slå av strømmen, sa kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien til NTB mens kaoset pågikk.

– Jeg kan ikke huske at det har vært så ille før, sier Asperud.

Arrangør: – Kom ut av kontroll i skogen

Det skal ha vært rundt 100.000 mennesker i Holmenkollen lørdag. Det er like mange mennesker som arrangøren Holmenkollen Skifestival hadde ventet hele helgen.

– Vi har egentlig to arenaer. Inne på stadionområdet der folk må løse billett og ute i skogen der det er gratis å stå. På stadionområdet har vi ikke hatt en eneste registrert hendelse, men i skogen har tusenvis av mennesker som samlet seg skapt situasjoner som har kommet ut av kontroll, sier Emilie Nordskar, informasjonssjef i Holmenkollen Skifestival til TV 2.

– Har dere ikke et ansvar for det som skjedde utenfor skistadion, da?

– Det er klart vi har det. Vi har vært forberedt på store folkemengder, men dagens hendelser er et bevis på at vi fortsatt har en jobb igjen og at det er en del ting vi må se nærmere på, sier Nordskar.