Chelsea tok tre viktige poeng i topp-fire-kampen da de slo et Crystal Palace-lag med åtte menn på skadelisten på Stamford Bridge.



Antonio Contes lag er nå bare to poeng bak Tottenham og fire bak Liverpool – riktignok før den 30. serierunden er ferdigspilt.

Komisk selvmål

Tidligere Liverpool-forsvarer Martin Kelly var involvert i begge baklengsmålene.

Først gikk et Willian-skudd via ham og i mål, før han satte den i eget nett på komisk vis:

Kelly skulle bare klarere ballen på streken, men endte opp med å skyte den rett i bakhodet på keeper Wayne Hennessey, tilbake i seg selv og i mål.

– Det er maks uflaks. Når Crystal Palace stiller tilnærmet B-lag, og så får de en sånn imot på stillingen 0-1 – det blir ikke mye verre enn det, sa Simen Stamsø Møller i Premier League-studio i pausen.

Sørloth uhyre nær scoring

Alexander Sørloth spilte hele kampen for ørnene. Han var veldig nær å redusere på stillingen 0-2, men skuddet i stolpen spratt ut igjen. Mot slutten av kampen fikk han en scoring annullert da dommeren blåste av for duellen i forkant.

Reprisene viste imidlertid at det var Gary Cahill som stupte inn i Jairo Riedewald, og at dommer Anthony Taylor sannsynligvis gjorde feil.

ANNULLERT: Her skjønner Alexander Sørloth at hans første Premier League-scoring ikke blir stående.

– Jeg tror han dømmer fordi han tror det skal komme et høyt spark, men Riedewald trekker foten tilbake. Han gjør ingen verdens ting feil, og målet burde stått. Det er en feilaktig annullering, argumenterer Stamsø Møller etter kampen.

Erik Thorstvedt understreker at målet ville kommet godt med for nordmannen.

– Hvis det er et lovbrudd i feltet, er det en Chelsea-spiller som gjør det. Det er sabla surt for ham. Å score mål i Premier League er ikke enkelt, og den scoringen hadde betydd enormt mye, sier Thorstvedt.

Et aldri så lite plaster på såret for trønderen, kan være Roy Hodgsons valg i pausen. Da han skulle bytte inn Wilfried Zaha i pausen, valgte han å ta av Christian Benteke og beholde Sørloth på banen.

– Hodgson får et valg å ta, for Zaha skal spille uansett. Det signalet han gir der er oppsiktsvekkende, sier Thorstvedt om byttet.

TV 2s eksperter hyllet Zaha etter kampen, og mente store deler av bortelagets løft etter hvilen skyldtes engelsk-ivorianerens bidrag. Roy Hodgson forsvarer bruken av driblefanten, som nylig er kommet tilbake fra skade.

– Hadde jeg valgt ham fra start og han bare holdt 15 minutter, ville dere stilt meg noen helt andre spørsmål. Jeg ville ikke sende ham utpå så tidlig, men jeg var skuffet over førsteomgangen vi spilte. Fristelsen til å ta innpå noen med hans kvalitet var for sterk til å motstå, forklarer Hodgson etter kampen, ifølge BBC.

Crystal Palace har nå ikke vunnet på sju kamper, og er ett poeng bak Southampton på trygg grunn.

– Vi har satt oss selv i en vanskelig posisjon

Selv om resultatet forteller om en knepen seier for Chelsea, kunne det ha endt med langt større sifre for hjemmelaget.

– Vi fortjente å vinne. Vi spilte en god kamp – spesielt i andre omgang, mot et bra Crystal Palace-lag. De er et bra lag som kjemper for å unngå nedrykk, siteres Chelsea-manager Antonio Conte av BBC.

Chelsea ligger etter seieren bare to poeng bak Tottenham på fjerdeplass, men de liljehvite har én kamp til gode – borte mot Bournemouth på søndag.

– Topp fire er ambisjonen vår. Vi har satt oss selv i en vanskelig posisjon, og må jobbe hardt. Resultatene har ikke gått vår vei siden Bournemouth-tapet, og vi er i en tøff posisjon. Vi må vise den samme karakteren som i dag for å ende topp fire, sier Gary Cahill etter kampen, ifølge BBC.

Chelsea presset voldsomt

De blå fra London trengte sårt en seier for å utnytte Liverpools tap og slik melde seg på i topp-fire-kampen igjen.

Antonio Contes menn raste ut av startblokkene. Allerede etter et kvartet hadde de fyrt av tre skudd på mål, men ingen av avslutningene var gode nok til å virkelig teste Wayne Hennessey.

Etter 25 minutter fikk Chelsea uttelling. Willian skar innover i banen og fyrte av fra 20 meter. Ballen gikk via Martin Kelly, som satte Palace-keeperen ut av spill, og snek seg inn via stolpen.

– Det målet er det ingenting å si på. Chelsea har vært desidert beste laget så langt, slo TV 2s kommentator, Espen Ween, fast.

TV 2s fotballekspert benyttet muligheten i pausen til å skryte av brasilianeren, som har scoret fem mål på sine fem siste kamper – til tross for en tung Chelsea-periode.

– Han var veldig frisk mot Barcelona, og vært veldig bra i det siste. Når laget gjør det dårlig, våkner han, skrøt Stamsø Møller.

Sju minutter senere scoret Kelly det komiske selvmålet, som gjorde at Conte fikk en behagelig pauseprat på stillingen 2-0.

Sørloth i stolpen

Alexander Sørloth, som spilte en anonym første omgang, markerte seg øyeblikkelig etter hvilen. Innbytter Wilfried Zaha snappet opp en feil fra Andreas Christensen, og nærmest taklet ballen til nordmannen.

Sørloth forserte inn i feltet, og fra både skrått og kloss hold hamret han den inn i nærmeste stolpe.

– Der kom muligheten for gjestene, og den var gigantisk. Det er en smart avslutning – han prøver å finne korthjørnet forbi Courtois, kommenterte Ween.

For hjemmelaget kom Willian til en kjempesjanse i neste sekvens, men James Tomkins kastet seg foran ballen på heroisk vis og fikk blokkert.

Neste, enorme sjanse gikk også til Chelsea. Olivier Giroud kunne ha scoret sitt første ligamål i den blå delen av London, men avslutningen med høyre spratt i stolpen. Like etter ble han byttet ut til fordel for Álvaro Morata.

Helt på tampen fikk Sørloth en scoring annullert. En dødball ble svingt inn, der spillere gikk i bakken i to forskjellige dueller. Reprisene viste imidlertid at det neppe skulle vært blåst et frispark imot Crystal Palace.

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor det der skal være frispark, sukket TV 2s kommentator.

Like etter fikk Roy Hodgsons lag betalt for sluttpresset. Wilfried Zaha slo en utsøkt pasning til Patrick van Aanholt, som skjøt mellom beina på Thibaut Courtois og tente håpet. På overtid klarte imidlertid ikke bortelaget å spille seg til enda en sjanse, som gjorde at Chelsea kunne stikke av med kjærkomne poeng.

Lagoppstillinger

Chelsea (3-4-3): Courtois - Azpilicueta, Christensen, Cahill - Zappacosta, Fábregas, Kanté, Alonso - Willian, Giroud (Morata), Hazard.

Crystal Palace (4-4-2): Hennessey - Wan-Bissaka, Kelly, Tomkins, van Aanholt - Townsend, Milivojevic, McArthur, Schlupp (Riedewald) - Sørloth, Benteke (Zaha).