West Ham - Burnley 0-3

Se noen av skandalescenene fra London Stadium i videovinduet øverst!

Et 0-3-tap hjemme for Burnley fikk det til å koke over for West Ham-supporterne.

Et kvarter før slutt vendte hjemmefansen ryggen til gressteppet og ropte mot eierne David Sullivan og David Gold, som for egen sikkerhet ble geleidet ut av stadion.

En supporter stormet banen, tok med seg hjørneflagget og plantet det midt på banen. Da Chris Wood utnyttet tabben til Joe Hart like før slutt, stormet mange supportere banen og kampen sto i fare for å bli avbrutt, men tilskuerne kom seg av gresset og kampen ble spilt ferdig.

West Ham-kaptein Mark Noble havnet også i håndgemeng med en tilhenger. Flere unge supportere fikk plass på Burnley-benken for sikkerhets skyld.

Well played Burnley as their players let young West Ham fans sit safely on their bench amidst crowd trouble. pic.twitter.com/VYYkXpV9WN — Gary Lineker (@GaryLineker) 10. mars 2018

– Det har vært sånn som dette en stund. Den enesten måten å stoppe det på er å vinne kamper, men vi kommer ikke til å vinne. Det er mange der ute som ikke er fornøyde, så det er en vanskelig atmosfære å spille i, sier Mark Noble etter kampen.

Daily Mail skriver at West Ham nå står i fare for å måtte spille kamper bak lukkede dører. West Ham bekrefter i en pressemelding at de har startet etterforskning.



Det engelske fotballforbundet (FA) avventer dommerrapporten før de foretar seg noe i saken.

– Det er veldig, veldig sjelden man ser scener som dette. Det har bygget seg opp frustrasjon med flytting til ny stadion og med et lag som ikke har prestert. De var litt på gang og var på skinner under David Moyes, men så har de møtt veggen og nå ligger syltynt an. West Ham må bruke dette til noe positivt, sier TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt.

Nederlaget gjør at West Ham ligger på 16. plass, tre poeng over nedrykksstreken. Klubben har ikke vunnet siden midten av januar.

Ashley Barnes satte inn 1-0 med en kanonkule midtveis i andre omgang. Chris Wood pirket inn 2-0 noen minutter senere, før Wood fastsatte resultatet til 3-0 like før slutt. Burnley er helt oppe på sjuendeplass.