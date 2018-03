Lørdag kveld var det 90-tallsaften i Århundrets stemme. Etter at de ti artistene hadde vært innom alt fra Backstreet Boys til Metallica, var det til slutt Nosizwe Baqwa (35) som måtte forlate konkurransen.

– Det her var det verste marerittet, da – å ryke ut først. Jeg var bare sånn «Så lenge jeg ikke er først, så er alt greit». Men jeg ville for mye, jeg gapte over altfor mye, men jeg står for mine valg, sier Baqwa til God kveld Norge og legger til:

– Kanskje er jeg ingen «allrounder», men hey, man skal levva livet! Jeg gikk all out.

Ikke råd fra storebror

Baqwa valgte å gå for Madonnas «Vogue» i kveldens sending. Hun fikk mye skryt for dansingen, men Bertine Zetlitz mente at dansingen gikk på bekostning av vokalkvaliteten.

Nå angrer hun litt for at hun ikke ringte storebror Tshawe og ba om råd før låtvalget.

– Han hadde kanskje sagt: «Don't do Madonna», men ja, ja!

– Trodde jeg skulle ryke

Dermed er, Jannike Kruse (42), Eirik Søfteland (29), Chris Medina (34), Guri Schanke (56), Frida Ånnevik (33), William Hut (44), Elg (60), Daniel Owen (18) og Marianne Sveen (36) videre til neste ukes 50-tallsbonanza.

Guri Schanke var en av de med færrest stemmer i kveldens program. 56-åringen ble svært lettet da hun gikk videre.

– Nå er jeg veldig overveldet! Jeg var sikker på at jeg skulle ryke, sier hun til God kveld Norge.

Se Århundrets stemme lørdager klokkken 20.00 på TV 2. Du kan også se programmet på TV 2 Sumo.