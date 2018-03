Saken oppdateres!

Branns kamp mot Ranheim er avlyst grunnet dårlige baneforhold, skriver Brann på Twitter, og tilføyer at de støtter avgjørelsen.

Bergens Tidende skriver at det er dommer Espen Eskås som har fattet avgjørelsen.

Utsettelsen møtes med kritikk i sosiale medier. Brann Bataljonen skriver det er en skandale, mens andre rister på hodet av situasjonen som gjør at begge Ranheims første kamper i Eliteserien er utsatt på grunn av vinteren.

Styreleder i Brann Bataljonen, Roger Lillebøe Hansen, er på plass i Ranheim. Han forteller om grusomme baneforhold.

– Jeg tenker det er helt fornuftig å avlyse, for det er ikke gode forhold. Mesteparten er veldig god, men noen stedet er det store, knallharde forhøyninger av is og tele under. Med tanke på at dette er den første av en rekke kamper, med så stor risiko for at en spiller kan bli skadet, er det fornuftig, sier Hansen til TV 2, før han legger til.

– At avgjørelsen burde blitt tatt for flere dager siden, er en helt annen sak.

– For en parodi

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, er slår fast at baneforholdene har vært slik i mange dager.

Når det er sagt så er det jo helt riktig at den blir utsatt, for den banen ser helt forferdelig ut. Ikke forsvarlig å spille der. Det jeg reagerer på er at ikke denne avgjørelsen blir tatt mye tidligere, og selvfølgelig hvorfor vi skal starte Eliteserien midt på vinteren. — Jesper Mathisen (@jespermathisen) 10. mars 2018

– Hvorfor i alle dager kunne ikke banen blitt sjekket skikkelig i går? Hvorfor vente så lenge? Jeg snakket med flere i Brann-leiren i går, og de var sjokkerte over hvordan banen så ut. Det er jo ikke slik at banen har blitt noe verre i løpet av natten! For en parodi, skriver han på Twitter, før han følger opp:

– Når det er sagt så er det jo helt riktig at den blir utsatt, for den banen ser helt forferdelig ut. Det er ikke forsvarlig å spille der. Det jeg reagerer på er at ikke denne avgjørelsen blir tatt mye tidligere, og selvfølgelig hvorfor vi skal starte Eliteserien midt på vinteren.

"- Vi er avhengig av å strekke ut den norske sesongen dersom vi skal nå våre mål i Europa, noe som også samsvarer med innstillingen fra styret i Norsk Toppfotball.", uttalte NFF da terminlista ble lagt frem.



For noe rør. — Jesper Mathisen (@jespermathisen) 10. mars 2018

Ranheims andre kamp utsatt

Ranheims bortekamp mot Sandefjord i andre runde er allerede utsatt på grunn av værforholdene.

Sandefjord mot Ranheim og Stabæk mot Start i runde to er utsatt til andre uken i april på grunn av værforholdene. Det bekreftet Norges Fotballforbund torsdag.

– Bakgrunnen er den ekstraordinære værsituasjon med mye snø på arenaene og dårlige værutsikter. Basert på situasjonen i dag og værutsiktene er det en betydelig risiko for at kampene ikke kan gjennomføres som planlagt, sa konkurransedirektør Nils Fisketjønn.

