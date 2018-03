Se TV 2s intervju i videovinduet øverst!

José Mourinho var naturlig nok fornøyd med sine spillere etter 2-1-seieren over erkerival Liverpool, men Manchester United-manageren var ikke tilfreds med hjemmefansen på Old Trafford.

Flere ganger har han kritisert klubbens tilhengere, og svarte følgende på TV 2s spørsmål om han var fornøyd med supporternes respons mot Liverpool:

– Nei, jeg er ikke fornøyd, for de buet på en gutt som tok et riktig valg. De ville at han skulle gjøre et feil valg. Jeg er ikke fornøyd. De buet på meg også, men det er ikke noe problem, sier han, og fortsetter:

– Når de buer på en gutt som gjør ting riktig, er jeg ikke fornøyd. Gutten viser at han kan mer fotball enn dem. Det er en gutt på 20 år.

Mourinho sikter til den unge midtbanespilleren Scott McTominay og en situasjon ti minutter inn i andre omgang. På stillingen 2-0 valgte han å spille en pasning bakover på banen, og skotten ble buet på av hjemmefansen.

– Se på Mourinho! Han applauderer når McTominay velger støttepasning. Publikum vil ha noe annet, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker.

– I Mourinhos verdens er det riktig spilt, og det er jeg enig i. De leder 2-0 og har ingen særlig kontringsmulighet. Bruk tiden, ta ned presset og få ned pulsen, fulgte TV 2s fotballekspert Brede Hangeland opp.

Mourinho var også opptatt av å trekke frem McTominay da det ble snakk om tomålsscorer og matchvinner Marcus Rashford.

– Han spilte en fantastisk kamp, og det er en spesiell følelse som lokal gutt. Det samme gjelder Scott McTominay. Selv om han egentlig ikke er herfra, kom han hit som niåring. Begge spilte veldig godt, sier han.