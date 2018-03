Se hvordan TV 2s fotballeksperter vurderer straffesituasjonene i vinduet øverst!

– Jeg vet ikke hvor dommeren var, men jeg så det én gang, og det var klar straffe. Hvordan er det ikke straffe, spør Jürgen Klopp i et intervju med BeinSports etter kampen.

Han referer til sammenstøtet mellom Sadio Mané og Marouane Fellaini da Liverpool for alvor presset på for utligningen på tampen.

Mané kunne fått ballen i scoringsposisjon, og la foten sin foran Fellaini for å komme seg foran den store belgieren.

– Den største sjansen er når Fellaini feller Sadio. Det var fantastisk fin fotball, der han kunne skyte. Hvis han ikke blir felt, kan Sadio skyte fra en veldig god posisjon. Det betyr ikke at ballen er inne, men det er et problem. Vi var uheldige der, mener Liverpool-manageren.

Får ikke medhold

TV 2s fotballekspert, Erik Thorstvedt, mener dommer Craig Pawson gjorde rett da han vinket spillet videre.

– Jeg mener han gjør det Ashley Young tidligere er blitt beskyldt for. Han oppsøker kontakten, og skjærer inn med foten. Hvis du har et naturlig løpesett, setter du ikke foten inn der, argumenterer Thorstvedt.

– Han skyter med høyre, så han ville ikke løpt inn der, skyter Stamsø Møller inn.

Thorstvedt mener derimot at Liverpool burde hatt straffe da et Andy Robertson-innlegg traff Antonio Valencia i armen.

HANDS: Her mener Erik Thorstvedt Liverpool burde hatt straffe.

– Folk roper altfor ofte på hands. Men her står han ikke to meter unna. Her treffer den fra såpass langt hold, at du må regne med straffe hvis den treffer deg i hånden.

– Mer straffe enn handsen

Stamsø Møller argumenterte på sin side mot at handsen skulle vært avblåst for straffe.

– Som vi har lært av ordentlig gode dommere, Mark Clattennburg, er det ikke straffe når hånden henger og dingler. Da skjer det naturlig, men om den stiver av er det straffe. Men det er en vanskelig situasjon, og jeg er er enig i Erik sitt resonnement, sier Stamsø Møller, som da heller ville blåst på Mané-stiuasjonen:

– Det er ikke noe tvil om at Fellaini er i trøbbel. Han er på etterskudd, er desperat og går inn i løpebanen. Han slenger ut et bein, blir truffet og jeg synes det er mye mer straffe en handsen.

Videre argumenterer Stamsø Møller for at det burde vært rødt kort til Antonio Valencia da han stemplet Mané i skulderen i kamp om ballen.

– En stempling opp i skulder der – det er rødt kort, sier han, mens Thorstvedt mener det var korrekt av dommer å gi gult.

– Vi var det dominerende laget

Liverpool fikk to tidlige mål mot seg – begge etter Romelu Lukaku hadde vunnet en duell i forkant, og begge omsatt av Marcus Rashford.

– Det er normalt å tape en duell for Lukaku, men du må vinne andreballen. Det er vår feil. Vi må være der, men det var vi ikke. Derfor kunne de score to mål, konstaterer Klopp overfor BeinSports.

Med et enormt ballinnehav – 68 prosent – mener Liverpool-manageren at det var hans lag som styrte begivenhetene på Old Trafford.

– Vi var det dominerende laget. Selv i første øyeblikk hadde vi våre øyeblikk, men med 2-0 i sekken føltes det ikke så bra. Vi mistet litt selvtillit da. Vi kunne gjort det bedre i første omgang, men i andre omgang jaget vi kampen og prøvde alt, sukker han.

Manchester Uniteds manager, José Mourinho, mener på sin side at laget hans gjorde en fantastisk kamp.

– Det var ingen ordentlige store sjanser. De var offensive og gikk i angrep, men nevn én farlig situasjon eller én god redning av David De Gea. Det var ingen. De hadde tre-fire hjørnespark, men de skapte ingenting. Selv om Liverpool dominerte, hadde vi kontrollen, sier portugiseren til TV 2.