Jarl Magnus Riiber hadde et skuffende OL i Pyeongchang, med to individuelle fjerdeplasser.

Nå skulle 20-åringen revansjere seg med seier på hjemmebane i Holmenkollen, men det endte med en skuffende femteplass.

Jan Schmid ble Norges beste på fjerdeplass.

– Det var dritdårlig. Det er ikke en sånn dag du vil ha på hjemmebane. Jeg skal være bedre enn det her, sa en skuffet Riiber til TV 2 etter langrennet.

20-åringen landet på 132 meter i hopprennet, noe som var lengst av alle. Dermed gikk han ut 28 sekunder foran verdenscupleder Akito Watabe.

Drama i hoppbakken

Det var likevel ingen selvfølge at hopprennet skulle gå såpass bra.

Etter OL har Riiber pådratt seg en betennelse på hornhinnen, og måtte trekke seg fra NM etter prøveomgangen på grunn av synsproblemer.

Derfor måtte 20-åringen hoppe med vanlige briller under skibrillene i Kollen.

– Det har vært en tøff periode etter Pyeongchang, med drypping av øynene, kløe og synsproblemer. I bakken skal du gjerne ha et synsfelt på 100 meter, og hvis brillene begynner å dugge hemmer det meg ganske mye, forklarer 20-åringen.

– Dugget det i dag?

– Ja. Jeg satt på bommen og ga litt luft inni brillene så det ikke skulle bli helt tåke. Det dugger hvis du tar de på for tidlig, så jeg måtte bare time så godt som mulig og kjøre på, innrømmer han.

Hvordan resultatet hadde blitt uten duggproblemer i bakken, og et potensielt større forsprang etter hopprennet kan man bare spekulere i.

Riiber klarer likevel å se humoren i at han som eneste utøver måtte hoppe med briller.

– Da jeg var på oppvarming i dag var det flere eldre som kommenterte at de kjente meg igjen fordi jeg var han som hopper med briller. Så kanskje jeg bare skal fortsette med det. Det er litt lettere for folk å legge merke til han med briller. Akkurat som barten til Robert Johansson. Det skaper et varemerke, ler han.

Mener skiene var for dårlige

Akito Watabe spiste raskt opp forspranget på 28 sekunder til Riiber, og nordmannen klarte ikke å henge på.

– Jeg begynte å forstå at det gikk trått da Watabe hadde tatt inn ti sekunder ganske tidlig. Da han tok meg igjen ble det jækla tungt, og fra Hemingseter og ned forsvant han plutselig. Så forstod jeg at de bak ville komme også, forteller han.

I OL var problemet at han ikke fikk ut potensialet i hoppbakken. I dag mener Riiber at langrennsskiene var hovedproblemet - til tross for duggproblemene i hoppbakken.

– I OL hadde jeg veldig gode ski, og da ser du at jeg er en av de beste på skiene også. Så jeg tror det er litt der forklaringen ligger i dag, mener han.

– Så skiene var dårlige i dag?

– Det var i alle fall et godt steg ned fra det jeg hadde i OL, understreker han.

Likevel var det en opplevelse å gå på hjemmebane.

– Det var utrolig morsomt å gå, det skal sies. Jeg så flere kompiser ute i løypen som heiet, og da måtte jeg smile litt. Det var kontrollert kaos, smiler han.