Se video av duellen mellom Cologna og Sundby øverst! (med tillatelse fra NRK Sport)

Dario Cologna ble utropt til vinner etter en durabelig duell mot Martin Johnsrud Sundby i spurten på lørdagens femmil i Holmenkollen.

– Gjør et dårlig innslag

Dette var Colognas første triumf i Holmenkollen og en herlig revansj etter at han i 2015 selv tapte kampen om seieren mot Sjur Røthe etter målfoto.

– Det var nære. Jeg har sett det. Dario har vist meg noen bilder. Drit i det. Jeg gjør et dårlig innslag. Derfor taper jeg. Det er kjedelig å tenke på. Dario har et par andreplasser her som har vært close race, så skal vi si at vi unner Dario det i år? Så er dette året der jeg stort sett blir nummer to. Det må vi gjøre noe med neste år, sier Sundby til NRK.

– Jeg var ikke sikker på om jeg var først. Jeg følte at Martin kom veldig fort. Jeg var ganske sikker på å vinne, men Martin var sterk på den siste kilometeren. I 2015 var det nære med Sjur. Denne gangen var hellet på min side, sier Cologna.

Russiske Maxim Vylegzjanin imponerte etter å ha vært utestengt fra OL med å gå inn til tredjeplass.

For Røthe ble det også en oppløftende femmil etter en sesong preget av sykdom og OL-vraking. Vossingen hang med i kampen om seieren og endte til slutt på fjerdeplass.

Klæbo måtte kapitulere

For Johannes Høsflot Klæbo (21) ble det første møtet med femmila i Kollen altfor tøft. Verdenscuplederen viste seg tidlig på de innlagte spurtene for å samle sammen litt poeng før han gikk på trynet i en utforkjøring. Etter det måtte trønderen slippe frontgruppen.

Klæbo showet for publikum da han spurtet om 40. plassen mot Emil Iversen - en kamp den nye stjerneskuddet selvsagt vant. Hans Christer Holund sørget for at det ble en god norsk dag med sin sjetteplass.

Se komplett resultatliste fra herrenes 50-kilometer her!

Artikkelen oppdateres!