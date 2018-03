Fredag morgen brukte justisminister Sylvi Listhaug sin egen Facebook-profil til å dele et bilde med følgende tekst:

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», står det med en stor oppfordring om å «like og dele innlegget».

Stridens kjerne er som følger: Frp og Høyre vil gjøre det mulig å frata personer som utgjør en trussel mot rikets sikkerhet statsborgerskapet uten å gå via domstolene.

Det vil ikke resten av Stortinget, som mener at det må være opp til domstolene å behandle denne typen spørsmål. Etter voteringen i Stortingets kommunalkomité, valgte Listhaug til å dele bildet på Facebook og rette skytsen mot Arbeiderpartiet.

«Vi vil inndra pass og statsborgerskap til fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt. Det vil Arbeiderpartiet stemme ned. I kampen mot terror kan vi ikke sitte og toe hendene våre».

– Grovt og trist

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre er opprørt. Han understreker at Ap er for å frata folk statsborgerskapet, men at det må skje på en skikkelig måte.

– Det er grovt, og dette er et gjentakende mønster fra Listhaug. Utspillet kommer samme dagen som Utøya-filmen har premiere – Arbeiderpartiet har erfart hva terrorisme er.

– Dette er veldig trist, og det forteller om en bitteliten justisminister. Da spør jeg meg om vi også har en bitteliten statsminister som lar dette passere, sier Støre.

Han mener det er urovekkende at innlegget har fått leve så lenge på nettet uten at Sylvi Listhaugs sjef, statsminister Erna Solberg, har ytret seg.

– Kanskje hun må sitte stille. Hun har Frp i regjering og Sylvi Listhaug er i fri dressur, men dette får folk merke seg, sier Støre.

– Dette er uakseptabelt

– Hvilket ansvar bærer Solberg for Listhaugs ytringer?

– Både Solberg og regjeringskollega Trine Skei Grande bør klarere om de synes at det er greit at et medlem av regjeringen kommer slike ytringer.

– Hva bør de gjøre?

– De bør si at dette er uakseptabelt. Listhaug bør ikke være justisminister når hun opptrer på denne måten. Vi trenger å bekjempe terrorisme knallhardt, men innenfor rettsstatens rammer. Det kan vi gjøre, men ikke med en justisminister som leker seg med ord og sprer den typen retorikk, sier Støre.

– Hva synes du om at skytsen fra Listhuag rettes mot dere når resten av Stortinget stemte mot Høyre og Frp?

– Listhaug har en nestkommanderende i Justisdepartementet fra Venstre (statssekretær Sveinung Rotevatn, jour. anm.). Det betyr at hennes nærmeste medarbeider er mer opptatt av terroristers rettssikkerhet enn nasjonens sikkerhet. Hun får stå frem og fortelle hvordan de jobber i departementet.

– Det bare viser hvor barnslig dette er, sier Støre.

Sveinung Rotevatn (V) er statssekretær under Sylvi Listhaug i Justisdepartementet. Han og hans parti er imot Høyre og Frps lovforslag. Foto: NTB Scanpix

– Har bedt om det selv

TV 2 møtte Erna Solberg lørdag. Hun sier at Frp og Arbeiderpartiet selv har lagt opp til en tøff debattone i saker som denne.

– Er det greit at Listhaug sier dette?

– Kjernen i diskusjonen handler om sikkerhetslovgivningen: Om det er rettighetene og derfor domstolen som skal behandle dette, eller om det er et nasjonalt sikkerhetsspørsmål. Det er der skillet ligger. Så mener jeg at debatten ofte kan være for tøff på dette området.

– Er den det?

– På noen områder er den det. Når Martin Kolberg for noen år siden sa at Høyre-politikk kan føre til mer terrorisme, så er det et eksempel i samme klasse. Når både Ap og Frp velger å ha tøff retorikk, så får det stå for deres regning, sier Solberg, som gjentar at hun er mest opptatt av at man administrativt skal kunne fra en person statsborgerskap av hensyn til rikets sikkerhet.

Nekter å svare

Men burde Listhaug lagt ut Facebook-posten eller ikke?

– Jeg gjør meg ikke til oppmann i alle mulige saker.

– Men er du enig med henne?

– Jeg gjør meg ikke til oppmann i alle saker. Det er viktig å huske at Arbeiderpartiet har sagt at Høyre-politikk kan føre til mer terrorisme, og det er i samme kategori som dette.

– Så ingen av tingene burde vært sagt?

– Jeg mener at vi skal diskutere substans.

– Så du vil ikke svare på om Listhaug burde skrevet dette eller ikke?

– Jeg har sagt at den typen debatt er tøff. Den gjør Arbeiderpartiet mot oss, og den gjør Frp mot Arbeiderpartiet. Det får være en diskusjon mellom de to partiene.

Svarer på bloggen

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Sylvi Listhaug. Hennes politiske rådgiver, Espen Teigen, opplyser at hun er utilgjengelig.

Vi har også spurt om Listhaugs utspill på Facebook er en dekkende karakteristikk for KrF og Venstre, som også stemte mot forslaget. Spørsmålet er ikke blitt besvart.

Lørdag har imidlertid Listhaug skrevet er blogginnlegg der skriver hun blant annet:

«Arbeiderpartiet og andre har hevdet at jeg har fremstilt det feil ved mitt innlegg i går. Det stemmer ikke. Arbeiderpartiet går i Stortinget inn for å stemme ned hele hjemmelen for å kunne frata noen statsborgerskapet når de eksempelvis er fremmedkrigere».