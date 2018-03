Årsaken er dopingdommen fra 2016, der Martin Johnsrud Sundby ble utestengt i to måneder. Han ble også fratatt seieren i to løp og mistet med det også seieren i Tour de Ski og verdenscupen sammenlagt.

– Holmenkollmedaljen er en ærespris, og årsaken til at den ikke tildeles Martin Johnsrud Sundby, er knyttet til den saken, sier generalsekretær Erik Eide i Skiforeningen til TV 2.

– Jeg er ikke dårlig rollemodell

– Oi, det var litt av et svar. Dårlig rollemodell? spør Martin Johnsrud Sundby.

Han er mildt sagt overrasket over synet til styret i Skiforeningen.

– Hva tenker du egentlig om beslutningen, du er jo sportslig overkvalifisert, men dommen med utestengelse gjør at du ikke kan få Holmenkollmedaljen?

– Styret har helt sikkert retningslinjer å gå etter, jeg kan ikke annet gjøre enn å prøve å vinne i Kollen igjen. Det hadde helt klart vært kult å få denne utmerkelsen, jeg husker at jeg syntes det var stas da Eldar Rønning fikk den. Det er jo en gjev utmerkelse.

– Synes du det er urettferdig?

– De to månedene jeg var utestengt får jeg ikke gjort noe med. Jeg får bare jobbe videre og håpe at jeg får den senere.

– Synes du det er en urimelig beslutning?

– Det kan ikke jeg svare på.

– Er du en dårlig rollemodell?

– Det er jeg iallfall ikke.

Var innstilt til medaljen

TV 2 har fått bekreftet at Sundby var innstilt til å få Holmenkollmedaljen i år.

Styret i Skiforeningen fulgte imidlertid ikke innstillingen.

– Det er er verdielementer knyttet til Holmenkollmedaljen – som det å være rollemodell, og styret mener at han (Sundby, journ. anm)) ikke oppfyller de kriteriene, sier Eide.

– Var det noen tvil i styret om Martin Johnsrud Sundby var sportslig kvalifisert til å få Holmenkollmedaljen?

– Nei, svarer Skiforeningens generalsekretær.

Styret har bestemt at Charlotte Kalla og prinsesse Astrid får Holmenkollmedaljen for 2018.

– Kalla har vært et glimrende forbilde i tillegg til sine gode sportslige resultater. Unntaksvis har vi gitt medaljen til andre enn aktive og i år får prinsesse Astrid medaljen. Hun har stått på tribunen i mer enn 70 år og har betydd mye for skisporten.

Ikke tilbakevirkende kraft

Erik Eide forteller til TV 2 at styret i Skiforeningen for et par år siden vurderte hva som skulle skje med løpere som er tatt for doping etter at de har mottatt Holmenkollmedaljen.

– Styret kom fram til at det ikke kan ha tilbakevirkende kraft og at de får beholde utmerkelsen, opplyser Eide.

Dette hadde i såfall rammet Harri Kirvesniemi, Larisa Lazutina, Ljubov Jegorova og Therese Johaug - og Petter Northugs fyllekjøring.

Disse har valgt kandidatene

Komiteen som innstiller kandidater til Holmenkollmedaljen består av:

Jon Hindar, Skiforeningen (leder), Audun Grønvold, Norges Skiforbund, Eva Tine Riis-Johannessen, Norges Skiforbund. Rakel Rauntun, Norges Skiskytterforbund, Erlend Slokvik, Norges Skiskytterforbund. Rolf Bårdstu, Skiforeningen (sekretær)

Det er altså styret i Skiforeningen som bestemmer hvem som får Holmenkollmedaljen. Styret består av disse personene:

Jon Hindar (leder),Anne Cappelen, Ragnhild Amlie, Erik Bruun, Kristine Klaveness, Bjørn-Inge Larsen, Geir Skari, Brit Lisa Skjelkvåle, John Bror Skoglund, Kari Stende Teigen.