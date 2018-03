Hvis du er en ekte Super Mario-fan, så vet du garantert at 10. mars er en helt spesiell dag – nemlig MAR10 Day (altså Mario-dagen).

Karakteren Mario har vært med i over 200 forskjellige spilltitler, og må vel kunne sies å være verdens mest populære rørlegger.

Noen markerer kanskje denne spesielle dagen med å samle gullmynter, mens andre forsøker å redde prinsesse Peach fra den fryktløse Bowser.

Men hvis ennå ikke har lagt planer, så finnes det fortsatt muligheter.

Mye tyder nemlig på at utviklerne hos teknologikjempen Google har stor sans for den populære krabaten med caps, bart og snekkerbukse. For i deres populære kartapp Google Maps har det nemlig dukket opp en knapp som lar deg aktivere «Mario-modus».

Hvis du trykker på knappen, vil den tradisjonelle «navigeringspila» byttes ut med Mario og hans helt spesielle kjøretøy. Dermed kSan du late som du kjører Mario Kart i virkeligheten!

Slik blir du Mario

For å få frem den spesielle knappen må du ha siste versjon av Google Maps installert på din Android- eller iPhone-telefon.

Hvis du har sørget for dette, kan du åpne appen. Søk deretter etter adressen du ønsker å kjøre til. Klikk deretter på «Finn veien». Hvis du har valgt bil som fremkomstmiddel, så dukker det opp en knapp med et spørsmålstegn i høyre hjørne. Klikker du på denne knappen, får du spørsmål om du vil utforske verden som Mario.

Klikk på «Let's-A Go!», og du er i gang.

– Men bare husk å kjøre forsiktig. Vi oppfordrer ikke til å kaste bananer eller røde skjell på andre sjåfører på veien i virkeligheten, advarer Google på sin blogg.

HEMMELIG KNAPP: Det er spørsmålstegn-knappen i høyre hjørne du må finne for å aktivere «Mario-modus». Foto: Alexander Klanderud/TV 2

Flere har testet

Den spesielle funksjonen er allerede tilgjengelig i Norge og andre land, og ifølge Google kan du kjøre som Mario i én uke fremover.

Skal vi dro en rekke bilder som er lagt ut i sosiale medier, har flere allerede rukket å teste ut Marios kjøretøy.

Dette stuntet kommer kort tid etter at Nintendo avslørte at de jobber med et eget Mario Kart-spill for smarttelefoner, kalt «Mario Kart Tour». Dette spillet skal etter planen lanseres mellom april i år og mars neste år.