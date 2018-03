Se Manchester United mot Liverpool på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo fra kl. 13.30. Se sendingen allerede nå.

Paul Pogba skadet seg på trening fredag og er ikke med når Manchester United møter Liverpool. Franskmannen blir erstattet av Marcus Rashford, som er inne sammen med Juan Mata og Alexis Sánchez. Romelu Lukaku starter på topp.

– Det er selvfølgelig overraskende, og jeg tror det er en svekkelse. Jeg har mer sans for ham enn all dritten han har fått. I denne type oppgjør kunne han vært nyttig, sier TV 2s ekspert Erik Thorstvedt.

José Mourinho vet ennå ikke hvor lenge Pogba er ute.

– Han var uheldig på gårsdagens trening og skadet seg, sier Manchester United-manageren før kampstart på Old Trafford.

Slik forklarer han valget av Juan Mata:

– Jeg stoler på erfaringen hans. Han har kapasitet til å styre spillet, for han er veldig intelligent. Liverpool er et sterkt lag i kontringsspillet, og jo oftere vi mister ballen, jo flere sjanser får Liverpool. Holder vi på ballen, reduserer vi mulighetene deres, mener José Mourinho.

Eric Bailly er tilbake i startoppstillingen for første gang siden november.

Liverpool-manager Jürgen Klopp starter med kaptein Jordan Henderson på benken, mens James Milner er inne i varmen sammen med Emre Can og Alex Oxlade-Chamberlain.

– Det mest spesielle er at James Milner er med. Jeg hadde trodd at Henderson og Can skulle sverme foran forsvaret, for Liverpool er alltid sårbare når de angriper. Men Milner har rutine og har spilt mange store kamper, så jeg tipper det avgjorde, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

Klopp forklarer valgene på midtbanen om å finne den rette balansen.

Dejan Lovren får tillit sammen med Virgil van Dijk i midtforsvaret, mens Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson tar backene.

Manchester United: De Gea, Valencia, Bailly, Smalling, Young, Matic, McTominay, Mata, Alexis Sánhez, Rashford, Lukaku.

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Can, Milner, Oxlade-Chamberlain, Salah, Mane, Firmino.