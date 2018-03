Manchester United - Liverpool 2-1

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Marcus Rashford ble kampens store spiller med Manchester Uniteds to scoringer i 2-1-seieren over Liverpool.

Unggutten kom inn for en skadet Paul Pogba og takket for tilliten allerede etter 14 minutters spill. Rashford rundlurte Trent Alexander-Arnold og scoret sitt første siden 10. desember. Midtveis i i første omgang doblet han ledelse.

– Er det sånn José Mourinho ønsker at Manchester United skal spille, så tror jeg alle vil beholde ham. De har spilt med sting i angrep og et godt forsvarsspill i bunnen, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller i pausen, og fortsatte:

– Vi snakket om at kampen manglet lokale profiler, men det er Rashford fra Manchester som har slått knockout Alexander-Arnold fra Liverpool.

Molde-trener og tidligere Manchester United-helt Ole Gunnar Solskjær feiret gamleklubbens seier med en hyllest av Marcus Rashford på Twitter.

I andre omgang handlet det meste om Liverpool, og etter en drøy times spill fikk gjestene reduseringen da Eric Bailly satte ballen i eget mål på innlegget fra Sadio Mané. To ganger ropte Liverpool på straffespark, men ingen av gangene fikk de noe av dommer Craig Pawson.

Avslutningen av kampen var preget av stopp i spillet, og det ble lagt til seks minutter overtid. Liverpool klarte ikke å skape noen store muligheter, mens Manchester United ryddet unna de forsøkene som kom.

– Liverpool kom aldri opp på toppnivået sitt, kommenterte TV 2s ekspert Brede Hangeland da dommeren blåste av storkampen.

Nederlaget gjør at Liverpool er fem poeng bak Manchester United.

Rashford rundlurte Liverpool-back

Manchester United måtte klare seg uten Paul Pogba, og manager José Mourinho startet med Juan Mata, Marcus Rashford og Alexis Sánchez bak Romelu Lukaku. Mourinho hadde også Eric Bailly i startoppstillingen for første gang siden begynnelsen av november.

Liverpool-manager Jürgen Klopp overrasket med å benke kaptein Jordan Henderson, mens James Milner fikk sjansen fra start sammen med Emre Can og Alex Oxlade-Chamberlain. Dejan Lovren fikk tillit i midtforsvaret sammen med rekordkjøpet Virgil van Dijk, mens Andy Robertson og Trent Alexander-Arnold startet igjen etter å ha fått hvile i midtuken.

Det var en sjansefattig og nervøs åpning på kampen, men i det 14. spilleminutt tok Manchester United ledelsen. Romelu Lukaku stusset Marcus Rashford gjennom. Unggutten vendte strålende av Alexander-Arnold og banket inn 1-0 bak Loris Karius.

– Ute i kulden, men nå tilbake i varmen. Slik leverer Rashford da, sa TV 2s Premier League-kommentator Øyvind Alsaker.

– Det er fryktelig forsvarsspill sett med Liverpool-øyne. Trent Alexander-Arnold går altfor stor grad på finten til Rashford, så han får sikte og prikke den i hjørnet, mente TV 2s ekspert Brede Hangeland.

Rashford doblet for United

Midtveis i første omgang fikk Liverpol sin første store mulighet i kampen da Virgil van Dijk stanget et hjørnespark like utenfor.

Sekunder senere smalt det i andre enden av banen. Lukaku prøvde å spille gjennom Alexis Sánchez, men chileneren ble stoppet av Liverpool-forsvaret. Ballen gikk ut til Rashford, som igjen kunne klinke inn en ball bak Loris Karius til 2-0 for hjemmelaget.

– Rashford setter fyr på Old Trafford. Igjen er Lukaku sentral, og igjen rakner det hos Jürgen Klopps forsvar. Dette minner om de stygge bortetapene i Liverpools toppkamper denne sesongen, sa Øyvind Alsaker.

Sju minutter før pause hadde Juan Mata en enorm mulighet til å legge på til 3-0, men i stedet for å ta ned ballen på seks meter og sette inn dagens tredje, prøvde han seg med et saksespark. Forsøket gikk like utenfor.

Liverpool ropte på straffe - fikk hjelp

Liverpool lå under 0-2 til pause og måtte ha scoring, og gjestene fra Merseyside startet med å presse United-forsvaret i andre omgang. Virgil van Dijk og Mohamed Salah hadde hver sin halvsjanse i åpningsminuttene.

ROPTE PÅ HANDS: Liverpool-spillerne ville ha straffespark da innlegget til Andy Robertson gikk i armen til Antonio Valencia. Foto: TV 2 Sport Premium

Ti minutter inn i andre omgang ropte Liverpool på straffespark da Andy Robertsons innlegg gikk i armen på Antonio Valencia, men dommeren vinket spillet videre.

Etter 65 minutters spill tok kampen fyr igjen. Sadio Mané satte fart på venstrekanten og slo hardt inn foran mål. Der satte en klønete Eric Bailly inn reduseringen i eget mål til 1-2. Ivorianeren landet samtidig forkjært og måtte ha behandling, men valgte å spille videre.

– Det er ankelen som har holdt ham ute i tre måneder, sa Alsaker.

Liverpool fortsatte å presse hjemmelaget på jakt etter utligning, mens Mourinho satte inn Fellaini for tomålsscorer Rashford.

Ni minutter før pause ropte Liverpool-spillerne igjen på straffe da Roberto Firmino og Sadio Mané kombinerte glitrende. Marouane Fellaini la Mané i bakken, men dommeren vinket spillet videre.

Seks minutter ble lagt til etter flere stopp i spillet, men Liverpool klarte ikke å skape noen ordentlige sjanser, til tross enormt press. Dermed var det til slutt Manchester United som kunne juble for 2-1-seier over erkerivalen.