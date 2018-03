Saken kommer opp for Fredrikstad tingrett mandag. Tiltalen mot mannen i 50-årene er lang og omfattende:

Påtalemyndigheten mener at han i perioden fra 2001 til 2017 jevnlig har mishandlet sin jevnaldrende kone. Ektemannen er tiltalt for å ha utøvet vold, trusler og kommet med nedsettende og krenkende uttalelser.

Volden består ifølge tiltalen av at ektemannen har dyttet og slått kona mot hodet, at han har dratt og slept henne over gulvet, kastet gjenstander på henne og han skal ha dyttet henne ut av bilen i fart.

Truslene handler om at han skal ha rettet en kniv mot strupen hennes. Mannen skal ha truet med å drepe både seg kona og seg selv. I tillegg har han truet med å drepe hundene deres.

Ødela ting i hjemmet

Ifølge tiltalen handler den krenkende oppførselen om at han blant annet har spyttet på henne, ødelagt gjenstander i deres felles hjem og kommet med grove karakteristikker om kona.

Mishandlingen anses som grov fordi påtalemyndigheten mener den har pågått i16 år.

– Min klient stiller seg uforstående til denne delen av siktelsen. Han mener rett og slett at dette ikke har skjedd, og derfor erkjenner han heller ikke straffskyld, sier ektemannens forsvarer, advokat Daniel Storrvik til TV 2.

Tiltalen inneholder flere punkter. Blant annet skal ektemannen gjentatte ganger ha brutt et besøksforbud som han ble ilagt. Påtalemyndigheten mener at han har oppsøkt henne med brev, via telefon, Facebook, bekjente og ved å oppsøke boligen hennes.

– Klienten min erkjenner at de har hatt kontakt mens han var ilagt besøksforbud, men det er noen ubesvarte spørsmål om hvem det er som har initiert denne kontakten, sier forsvarer Storrvik.

– Har kjempet hver dag

Kvinnens bistandsadvokat, Thomas Klevenberg, forteller at klienten hennes gruer seg til rettssaken. Hun har et stående tilbud om å vitne fra et annet rom i rettsbygningen.

– Hun har levd et liv der hun har måttet kjempe for å klare hverdagen. Det har vært et voldsregime som har bestått av en konstant redsel og frykt for å bli utsatt for mishandling, sier han til TV 2.

Ektemannen har sittet varetektsfengslet siden tidlig i fjor høst. Kvinnen har levd på såkalt «Kode 7». Det innebærer ny identitet, hemmelig adresse og full skjerming.

– Ifølge tiltalen har din klient levd med volden i 16 år. Hvorfor har hun ikke gått fra ham tidligere?

– Hun har prøvd, men da hadde hun ikke kontroll på hvor ektemannen befant seg. Min klient opplevde at det var bedre å være nær ham og leve med mishandlingen enn å ikke vite hvor han var og når han kunne dukke opp, sier bistandsadvokaten.

174 i 70-sonen

Ektemannen er også tiltalt for en hel rekke andre forhold.

Ved flere anledninger skal han ha forfalsket resepter for å få tak i medisiner.

Han er tiltalt for vold mot offentlig tjenestemann. I april i 2017 spyttet og sparket han mot en én politibetjent, mens han forsøkte å skalle ned en annen politimann.

Ved to tilfeller i 2017 skal han ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

Ektemannen er også tiltalt for å forsøkt å stikke av fra politiet i bil. Da ble han målt til en hastighet på 174 kilometer i timen i 70-sonen.

Disse forholdene har mannen erkjent, opplyser forsvareren. Blir ektemannen dømt etter tiltalen, risikerer han en straff på inntil 15 års fengsel. Det er satt av fem dager til saken som starter mandag.