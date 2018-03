Se Manchester United - Liverpool på TV 2 Sport Premium og Sumo fra kl. 12.30!

Manchester United har de siste årene vært blant de klubbene som bruker mest penger på spillerkjøp. Bare siden José Mourinho kom i 2016 er det blitt handlet for over to milliarder kroner, men det mange United-supportere fryktet ville skje ved portugiserens ankomst har ikke skjedd:

At den utrolige rekka med førstelagskamper på rad – der minst én egenutviklet spiller har vært på banen eller benken – skulle ryke.

Den har den ikke gjort. I stedet strekker den seg nå over 80 år, og man må helt tilbake til 30. oktober 1937 for å finne sist gang Manchester United syndet mot filosofien om å gi sine egenproduserte spillere sjansen.

Siden den gang har man spilt 3910 kamper – der en eller flere av klubbens egne gutter har figurert i troppen.

Andy Mitten kjenner United bedre enn de fleste og har et bredt kontaktnett innenfor klubben. Han hadde også en onkel som spilte for klubben – og var en del av den stolte rekka av kamptropper med egenutviklede spillere.

– Den rekorden er én av tingene som skiller United fra andre klubber. Det er en utrolig rekke, som går helt tilbake til før 2. verdenskrig. Det er noe United-fansen er stolte over. United kjøper seg ikke bare til suksess. Klubben har åpenbart masse penger, og det er en kommersielt drevet klubb som ønsker å konkurrere om de beste spillerne i England og i utlandet. Men samtidig fortsetter de å gi sjansen til unge, egenproduserte spillere. Marcus Rashford, Jesse Lingard og nå Scott McTominay. Jeg synes det er helt fantastisk, og jeg håper det aldri tar slutt, sier Mitten til TV 2 Sporten.

Unggutta skinner

Han var blant dem som fryktet Mourinho ville bli den første manageren siden 1937 til å mønstre en kamptropp blottet for spillere som er fostret i klubben.

– Jeg var redd for det, og jeg så hvordan han gjorde det med Real Madrid i Spania. Men han har gjort mine og mange andres spådommer til skamme. Marcus Rashford var på banen i 53 kamper den første sesongen under Mourinho. Jeg tror ikke det finnes én annen spiller i de beste ligaene i Europa, i den alderen og i en storklubb, som spilte så mye. Mourinho har regelmessig brukt de unge spillerne, og det synes jeg han fortjener ros for, sier Mitten.

Mens det var Rashford som skinte sterkest i fjor, er det Jesse Lingards tur til å blomstre denne sesongen. Den tidvis utskjelte United-angriperen har notert seg for 13 mål – flere av dem av det vakre og viktige slaget – på til sammen 35 kamper.

Samtidig har også en 21-åring som har vært tilknyttet United siden han var fem år kommet fra det store intet:

Selv om Scott McTominay fikk prøve seg mot flere store klubber i sommerens treningskamper, og også noterte seg for sin første scoring på seniornivå da han puttet mot Vålerenga, trodde de færreste at han ville være en del av Mourinhos planer så fort alvoret startet.

Men når vi skriver 10. mars har den 193 centimeter høye midtbanespilleren – som vokste rundt 25 centimeter i løpet av halvannet år mellom 2014 og 2015 – spilt så mange som 17 kamper for førstelaget. Sju av dem i Premier League, og i det siste har han til og med henvist Paul Pogba til benken når Mourinho har prioritert defensiv disiplin og struktur foran franskmannens tidvis lekne tilnærming til fotballen.

McTominay ble levnet små sjanser

Men ifølge Mitten var ikke McTominay levnet de store sjansene, selv ikke innad i klubben.

– McTominay var ikke en spiller noen av trenerne så på som førstelagsmateriale. Han var en god og talentfull spiller, men jeg har snakket med trenerne. Han var ikke noen Ravel Morrison, Wes Brown eller Ryan Giggs. Han har egentlig gått under radaren.

– Jeg er blitt fortalt at Mourinho manglet spillere og ba Nicky Butt om å få låne noen av unggutta fra reservene. Scott var en av dem som ble bedt om å ta steget opp, og spille med førstelaget. Mourinho likte ham, det er noe ved McTominay som han liker veldig godt. Han elsker profesjonaliteten hans, at han er så normal. Du ser ikke Scott McTominay røre rundt på sosiale medier, han appellerer til Mourinho på samme måte som han ville gjort til sir Alex Ferguson. Men vil han lykkes på sikt eller ende som Januzaj? Jeg aner ikke. Det er ikke så uvanlig at en spiller får noen kamper for førstelaget, men det er veldig tøft å etablere seg som en førstelagsspiller for Manchester United, sier Mitten.

TV 2 Sporten intervjuet for øvrig McTominay i sommer, etter målet mot Vålerenga. Det han sa der, da vi ga uttrykk for at Mourinho hadde vist ham mye tillit i oppkjøringen, viste seg å stemme bra:

– Det eneste jeg kan gjøre er å vise hva jeg er god for, imponere så mye jeg kan, og hvem vet hvor det kan ta meg? Dette er fotball, alt kan skje. Jeg må bare gripe muligheten med begge hender og fortsette å gi alt.

McTominay spilte nesten ikke kamper i den perioden hvor han vokste som mest. Mitten mener en av grunnene til at United får fram såpass mange spillere er at de er mer tålmodige enn mange andre.

– United er tålmodige med de unge spillerne, også når de sliter med vekstproblemer. Mange andre klubber fyller opp de yngre lagene sine med storvokste gutter. I United var for eksempel Tom Cleverley den desidert minste i sin aldersgruppe. Da han var 14 år, så han ut som en sjuåring som spilte mot 16-åringer. McTominay er en annen som var veldig liten. Men nå er han mer som Sergio Busquets i størrelsen, og det viser verdien av tålmodighet.

– Det er mye stabilitet på trenersida i United, og mange trenere som har vært der lenge. Det er ikke mye press om å ta raske avgjørelser om framtida til de unge spillerne. De kan si «gi ham enda et par år». Og de er blitt belønnet for den tålmodigheten, ikke minst med McTominay, sier Mitten.

Rashford-sjokket

En annen som var blant de minste i sin aldersgruppe var Marcus Rashford. Men også han skjøt i været, ikke bare rent fysisk, men også i gradene i United.

Bare et par måneder før han startet og ble matchvinner for United i byderbyet mot City på Etihad i 2015/15-sesongen, satt Rashford på benken for reservelaget mot de lyseblå naboene.

– Jeg så Marcus Rashford i september 2015, da han spilte for United U19 borte mot PSV Eindhoven. Han var enestående, men jeg snakket med folk i klubben, og han var såpass fersk at de ikke engang hadde planlagt at han skulle starte. Men siden han gjorde det så bra, kunne han kanskje ta steget opp til benken på U21 eller U23 i løpet av sesongen. Men så gikk han rett inn på førstelaget (og scoret to ganger i Premier League-debuten mot Arsenal, journ.anm.). Fotballen er fantastisk på den måten, sier Mitten.

– Jeg har snakket med Mourinho om dette. Han er klar over viktigheten av at unge spillere avanserer i gradene i Manchester United. Det er ikke alltid supporterne skjønner greia. Unge spillere er ofte ustabile, som vi har sett hos Lingard og Rashford. Da ser man fort folk klage i sosiale medier, United bør kjøpe den og den, og de har spilt fotballspill hvor det er en ung spiller i Madrid eller Barcelona de synes er bedre. Jeg beundrer det Mourinho har gjort. Han gir unggutta råd, han veileder dem, og det vet jeg at de har satt stor pris på.

Samtidig sender han et stikk til Manchester City, som har dominert sin byrival både på førstelags- og akademinivå de siste årene. City har investert tungt i fasilitetene sine, og det ble store overskrifter i England da flere United-spillerne sendte sønnene sine til akademiet hos fienden.

– City har brukt mye mer penger på akademiet sitt enn United de siste årene, og likevel har de sviktet i å produsere spillere for førstelaget. De har strålende unge spillere som ikke får sjansen til å etablere seg. Hvis jeg var City-supporter ville jeg ikke likt det overhodet, selv om det åpenbart er andre positive ting som skjer i klubben. Noe er galt når man investerer alle disse pengene uten at unggutta virker å ha en vei inn i førstelaget, sier han.