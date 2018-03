– Dette er sikkert noe vi sier hvert eneste år, men i år synes jeg det faktisk er ekstra vanskelig å tippe tabellen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han tipper Rosenborg som klar ener.

Videre følger Strømsgodset og Molde på medaljeplassene, men han føler seg langt fra sikker på de plassene.

– Strømsgodset og Molde synes jeg ser veldig jevne ut, også er det flere lag i sjiktet like bak som også kan blande seg inn i medaljekampen, sier han, som har plassert Brann, Sarpsborg 08 og Vålerenga på plassene bak.

Mathisen tipper Ranheim rett ned igjen, men plasserer Sandefjord som tabelljumbo.

– I bunnen er det veldig jevnt, og det er mange lag som kan bli involvert i nedrykksstriden. I fjor var det veldig få poeng som skilte lagene fra midten av tabellen og ned, og jeg tror vi får se det samme i år, spår TV 2s fotballekspert, og tilføyer:

Jesper Mathisens tabelltips 1. Rosenborg

2. Molde

3. Strømsgodset

4. Brann

5. Sarpsborg 08

6. Vålerenga

7. Odd

8. Lillestrøm

9. Bodø/Glimt

10. Start

11. Kristiansund

12. Tromsø

13. Stabæk

14. Haugesund

15. Ranheim

16. Sandefjord

– Det eneste som er sikkert med årets tabelltips, er at jeg kommer til å bomme på de fleste lagene.

Les Jesper Mathisens begrunnelse, lag for lag, nedover i saken!

1. Rosenborg

Det Rosenborg har vist i vinter har ikke vært veldig imponerende, men jeg er like sikker som jeg var i fjor på at det blir et nytt gull til Kåre Ingebrigtsen og hans menn. Jeg sliter rett og slett veldig med å se hvem som skal være så gode over 30 kamper at det skal bli noe særlig spenning helt i toppen.

Bendtner kunne reist til Kina for å tjene enda mer penger, men han valgte å bli i Trondheim for å jakte et nytt gull og en plass i VM-troppen til Åge Hareide. Det er dårlig nytt for Molde, Strømsgodset og resten av lagene som drømmer om å komme foran trønderne. Søderlund var enormt god for Rosenborg før han reiste til St. Etienne, og det at han nå er tilbake gjør at de har enda mer valgmuligheter og kvalitet på topp.

VIKTIG BRIKKE: Nicklas Bendtner. Foto: Robert Atanasovski

Bendtner kan bli brukt i en hengende spissrolle om Ingebrigtsen vil ha plass til begge. Til å begynne med kjører de nok på i sin vante 4-3-3, og da er det Adegbenro og Helland som er førstevalgene på kantene. Defensivt ser det også i år veldig solid ut, selv om de har mistet en del fart i midtforsvaret etter at Skjelvik dro. I Eliteserien har Rasmussen vist at han leverer godt og stabilt, men med tanke på kampene i Europa forstår jeg at Stig Inge Bjørnebye i disse dager jakter en enda bedre makker til Tore Reginiussen.

2. Molde

Molde nærmet seg Rosenborg i fjor og endte på andreplass, og i år tror jeg det blir et nytt sølv på Solskjær og Molde. De har mistet sin beste spiller i Sigurdarson, og det er selvfølgelig en stor svekkelse. Selv om de fortsatt har gode spillere offensivt, er det ingen som har hans toppnivå.

Chukwu har kommet tilbake, og det sies at han har hatt en veldig fin utvikling siden sist han herjet i blått og hvitt. Amang er en av de som har imponert meg mest i vinter, og skal han endelig få ut hele sitt potensial? Sandefjord skal få slite med ham allerede på søndag. En annen mange lag skal slite med i år, er Svendsen. Han har vist veldig lovende takter denne vinteren, og han tror jeg får sitt store gjennombrudd i Eliteserien denne sesongen.

På midtbanen har Solskjær mange spillere som passer fint inn i den måten han vil spille på, og så er det god dekning i de bakre rekker. Gabrielsen, Sarr, Gregersen og Forren er alle meget gode alternativer på stopperplass. Østigård har også imponert på stopperplass i vinter, men han blir nok leid ut for å få verdifull spilletid. Solskjær har godt med valgmuligheter, og dette laget skal være godt nok til å ta en ny medalje.

3. Strømsgodset

VIKTIG: Jradi hadde et fantastisk 2017, roser Jesper Mathisen. Foto: Hagen, Fredrik

Strømsgodset var fantastiske siste halvdel av 2017, og nå er det store spørsmålet om de klarer å stabilisere seg på det nivået. Jeg tror ikke de klarer å være like gode og stabile gjennom en hel sesong, for om jeg hadde trodd det, hadde jeg plassert de helt øverst på tabellen.

Det er i angrep dette Godset-laget virkelig ser spennende ut. Jradi var helt fantastisk i 2017 for Godset, og om han er på det samme nivået i år er det bare å glede seg for alle som elsker Godset. Han kommer til å spille i sin offensive midtbanerolle så lenge han er frisk og i form.

Det har vært noen som har spekulert i om han kommer til å bli brukt i en kantrolle, men Skullerud vil ikke tulle med det systemet som fungerte så bra i fjor. Ulland Andersen og Tokmac er førstevalgene på kantene, og så er Pellegrino hentet fra Mjøndalen for å være en utfordrer til disse. Helt på topp har de to meget gode alternativer i Pedersen og Mos.

Vil Skullerud endre systemet for å få plass til begge? Nei, i utgangspunktet kommer han ikke til å gjøre det. Pedersen og Mos kan passe mot litt forskjellige motstandere, og om Skullerud får ut det beste av begge to blir Godset farlige for alle lag i Eliteserien denne sesongen. Det går mot en meget spennende sesong i Drammen.

4. Brann

Brann var lenge med i toppen i fjor, men det endte til slutt med en skuffende 5. plass. Radlinger har sett bra ut i vinter og gjør at savnet etter Lecijewski ikke bør bli alt for stort. Wormgoor og Acosta utgjør det beste stopperparet i Eliteserien, og med Teniste og Kristiansen (Jonsson spilt en del i vinter) på backene blir Brann vanskeligere å score på også denne sesongen.

UNIK: Haugen har ferdigheter ingen i Brann er i nærheten av, mener Jesper Mathisen. Foto: Hommedal, Marit

Haugen var på god vei til Start og Kristiansand, men så ombestemte han seg i siste sekund. Det var en ekstremt viktig signering for Brann, for han har noen ferdigheter ingen andre i dette Brann-laget er i nærheten av. Koomson har vært meget god for Brann i vinter, og han tilfører dette Brann-laget mye.

Sammen med Teniste og Haugen utgjør han en skapende og farlig høyreside. Orlov og Børven er borte, mens Skålevik og Kjelsrud Johansen er de som nå skal kjempe om spissplassen. Skålevik var en av de største grunnene til at Start rykket opp i fjor, og jeg tror han kommer til å levere mål også i Eliteserien denne sesongen.

Brann kommer til å være med i toppen også denne sesongen. De har noen meget spennende offensive spillere i Haugen og Koomson, og et meget solid og hardtarbeidende kollektiv.

5. Sarpsborg 08

Som alltid har det vært mye kjøp og salg for Thomas Berntsen og Sarpsborg, og de kan fortsatt stille to lag som hadde gjort det bra i Eliteserien. Sesongen i fjor var veldig imponerende, og det var også en av grunnene til at Rosted og Diatta ble solgt til utlandet. Tamm og Utvik er hentet inn på stopperplass, men ingen av disse er i nærheten av nivået til Rosted. Tamm har en enorm fysikk, god i lufta og bra fart, men har sine mangler med ballen i beina. Singh ville spille for Bakke igjen, og om han finner tilbake til gammel form har Sarpsborg hentet en klassespiller på dette nivået.

BLE: Det ble lenge spekulert på om Sarpsborg 08 kom til å miste Zachariassen, men han ble værende. Foto: Ruud, Vidar

Zachariassen blir viktig enten han spiller sentralt eller på venstrekanten, og Mortensen må fortsette å levere scoringer på topp. Hans makker blir Agger, og det er en spiller det er veldig store forventninger til etter denne sesongoppkjøringen. Han er bevegelig, hardtarbeidende og god med begge bein. Han kommer til å score mål, og det gjør også Schwartz når han kommer seg i form.

Selv om Sarpsborg har skiftet mye spillere i stallen sin også denne sesongen har de store deler av den samme elleveren også denne sesongen. Jeg tror det blir en liten nedtur for Geir Bakke og co denne sesongen, men det vil fortsatt være imponerende om de klarer å være med i toppen i nok en sesong.

6. Vålerenga

Jeg forventer at vi ser fremskritt fra Deila og Vålerenga denne sesongen, men jeg tror fortsatt de er et stykke unna medalje. Deila og co toppet de fleste statistikker som gikk på pasninger og ballinnehav i fjor, men det ble for lite mål og for lite poeng til å være med helt der oppe.

Larsen er en av de beste keeperne i Eliteserien, og så har de hentet inn spennende spillere i backrekka. Nouri har vært god de siste sesongene. Carvalho er også en midtstopper som kommer til å gjøre dette midtforsvaret mer solid enn det vi så i 2017.

Det som gjør at jeg ikke tipper Vålerenga lenger opp er midtbanen deres, for der synes jeg de ser svekket ut. Grindheim og Stengel var viktige bidragsytere, og hvordan vil Fredheim Holm klare seg på den sentrale midtbanen i år? Det finnes knapt en spiller i Eliteserien som er bedre med ballen, men hvordan vil han klare seg defensivt når det går fort rundt beina hans?

Han er nok avhengig av god hjelp fra de to andre på midten, og da må gjerne Ibrahim opprettholde det nivået han har hatt i vinter – for det har vært meget bra. Han har sett ut som en ny spiller. Dette Vålerenga-laget har veldig mye spennende med seg, men jeg tror Deila trenger enda litt tid før han har skapt et medaljelag på Intility Arena.

7. Odd

Jeg trodde Odd skulle være med helt i toppen i fjor, men det ble en skuffende sesong for Fagermo og co. Nå har Fagermo undertegnet ny kontrakt og det er ny optimisme i Skien. Mye av den optimismen skyldes et par meget spennende unggutter som virkelig har vist seg frem denne vinteren. Kitolano har sett fantastisk ut som venstreback, og det skaper en helt annen konkurranse og dekning på begge backene. Grøgaard har vært bankers på dette laget en god stund, men han er alt annet enn bankers på dette Odd-laget nå.

VENDER "HJEM": Torgeir Børven er tilbake i klubben der han fikk sitt store gjennombrudd som storscorer. Foto: Hommedal, Marit

Børven fikk det ikke til i Bergen, men kanskje kan et samarbeid med Fagermo være det som virkelig får karrieren i gang igjen? Han skal uansett ha veldig gode muligheter til å score mer mål enn det Odd-spissene gjorde i fjor. Laget scoret bare 27 mål på en hel sesong, og det er sjokkerende lavt antall scoringer når vi tenker på hvor mye sjanser, innlegg og mål Fagermo sitt Odd har skapt opp gjennom årene.

Om ungguttene til Odd fortsetter på det nivået de har vist i vinter kan det bli en meget underholdende sesong i Skien, men jeg synes fortsatt denne stallen ser ganske tynn ut, og dermed tror jeg heller ikke i år at det blir medaljekamp i Skien.

8. Lillestrøm

Det ble seier i cupfinalen og 12. plass i Eliteserien for Arne Erlandsen og Lillestrøm i fjor, og i år har de stort sett den samme elleveren. De har forsterket seg på topp med Lehne Olsen fra Tromsø, og han bør passe fint inn i måten Erlandsen vil spille på. Det samme gjør Martin, som ser ut til å starte på topp sammen med Lehne Olsen i årets første kamp.

Da blir Knudtzon flyttet ned som venstrekant. Lillestrøm trener ekstremt hardt, og samtlige av de nye spillerne som kommer til klubben blir nesten sjokkert over hvor mye trening Erlandsen skal ha de til å gjennomføre. Det sørger jo for at de er veldig godt trent, og det i tillegg til at de har et veldig solid kollektiv er deres store styrker. Mathew på den sentrale midtbanen er fantastisk på sitt beste, og om han fortsetter utviklingen sin har nok snart Lillestrøm solgt enda en spiller til en større liga i Europa.

Origi er borte, men på Åråsen er de veldig fornøyd med de to keeperne de nå har i Maric og Igonen. Krogstad har tatt store steg denne vinteren, og sammen med Mathew og Knudtzon har han vært blant de aller beste for Lillestrøm denne oppkjøringen. Ødemarksbakken herjet i OBOS-ligaen for Ull/Kisa i fjor, og jeg tror han også kommer til å levere i Eliteserien når han kommer i form igjen etter at han har slitt litt med lysken i vinter.

9. Bodø/Glimt

EVENTYRSESONG: Kristian Fardal Opseth satte ny rekord da han scoret 28 mål i OBOS-ligaen. Foto: Nielsen, Pernille

Bodø/Glimt var suverene i OBOS-ligaen i fjor, og de er også det nyopprykkede laget som har sett klart best ut i vinter. Opseth scoret 28 mål i fjor, Saltnes scoret 13 og Bjørnbak var strålende på stopperplass (scoret 4 mål). Disse spillerne må levere om Bodø/Glimt skal komme så høyt på tabellen som mange tror i år, for det er ikke slik at Kjetil Knutsen og co har en veldig bred stall.

Den er veldig skadeutsatt på en del posisjoner, og bak Opseth på topp er det ekstremt tynt nå etter at Kupen pådro seg en alvorlig kneskade. På keeperplass er Popovic hentet inn, og han er deres førstekeeper selv om Ricardo også har vært god denne vinteren. I midtforsvaret er det Lode og Moe som kjemper om plassen ved siden av Bjørnbak, og siden Moe har vært litt skadet den siste tiden er det Lode som får sjansen i de første kampene.

En annen spiller som har vært skadet er Jonassen, og han skal slite med å få venstrebacken tilbake etter det Bjørkan har vist denne oppkjøringen. I tillegg til Bjørkan er Hauge en annen ung spiller jeg har store forventninger til denne sesongen. På sitt beste i fjor var han enorm i OBOS-ligaen, og selv om han ikke har vært på sitt beste denne vinteren kommer han til å bidra med mål og målgivende pasninger også i Eliteserien. Jeg tror Bodø/Glimt klarer seg best av de nyopprykkede lagene, og om de unngår skader på sentrale spillere kan de virkelig overraske i 2018.

10. Start

Start har hentet mye nytt og spennende denne vinteren, men hvor lang tid tar det før dette laget fungerer slik Dempsey vil at det skal fungere? Lowe og Larsen har sett mer solide ut denne sesongoppkjøringen enn det de gjorde i OBOS-ligaen i fjor. Wichne er bankers på høyreback, mens Käck er hentet fra Djurgården for å være bankers på venstreback.

Dempsey har prøvd litt forskjellige formasjoner denne vinteren, men han starter sesongen i 4-3-3 med ung, teknisk og uerfaren midtbane. Aremu skal balansere midtbanen, mens Twum og Christensen får friere tøyler offensivt. Start har en av de mest spennende spillerne i Eliteserien på sin midtbane i Christensen. Han har en frekkhet, teknikk og og fotballforståelse som gjør at Sørlandet allerede har store forventninger til 17-åringen som nettopp skrev under ny kontrakt med Start.

Sigurdarson ble kjøpt fra Tromsø for et par uker siden, og det kan fort vise seg å være en av årets signeringer i Eliteserien. På sitt beste i Tromsø var han fantastisk.

KAN BLI ÅRETS KJØP: Jesper Mathisen har store forventninger til Starts Aron Sigurdarson. Foto: Schrøder, Tor Erik

Selv om jeg kjenner Start bedre enn alle de andre lagene i Eliteserien, synes jeg det er vanskelig å plassere Dempsey og co på tabellen. På sitt beste kan det bli meget underholdende å følge guttene i gult og svart, men det vil nok svinge litt i 2018 for et ungt og spennende lag.

11. Kristiansund

Kristiansund kjempet langt nede på tabellen i store deler av 2017-sesongen, men så klatret de noe veldig de siste rundene. Det endte med en fantastisk sjuendeplass, og det er stort sett den samme gjengen som skal gjøre jobben i år. Stokke var god i fjor og han har sett enda bedre ut i vinter. Det er fullt forståelig at Molde og Solskjær prøvde seg på kraftspissen.

SKAL SCORE MÅLENE: Benjamin Stokke var ettertraktet, men valgte å bli værende i Kristiansund. Foto: Tøsse, Anders

Sammen med Bamba utgjør han et meget godt spisspar, men det var en annen spiller som imponerte meg mest hos Kristiansund i fjor. Gjertsen ble hentet fra Ranheim midt i sesongen, og det han viste i Eliteserien fra sommeren av var rett og slett utrolig bra. Aasmundsen, Sørmo og Bye sørger for tøffere konkurranse denne sesongen, og jeg synes Kristiansund har en bredere stall denne sesongen sammenlignet med hva de hadde i fjor.

I fjor var det veldig få kamper Kristiansund ble utspilt i, og på hjemmebane er de veldig vanskelige å møte. Utfordringen blir å opprettholde den entusiasmen og det pågangsmotet de viste i sin første sesong i Eliteserien, for vi har ofte sett at sesong nummer to kan være vanskeligere enn den første for slike lag som Kristiansund. Jeg tror de klarer å opprettholde mye av det vi så i fjor, men jeg tror det blir noen plasser ned på tabellen fra 7. plassen de endte på i 2017.

12. Tromsø

Valakari fikk fart på sakene i Tromsø etter at han kom i fjor, og jeg hadde i utgangspunktet tro på at dette skulle bli en god sesong for Tromsø. Det som gjør at jeg er blitt veldig i tvil om hvor god denne sesongen blir for Valakari og co, er alle de spillerne som er forsvunnet denne vinteren.

Lehne Olsen, Sigurdarson, Yttergård Jensen og Ingebrigtsen er spillere som ikke er erstattet, og da sier det seg selv at de er kraftig svekket i løpet av et par måneder. Det jobbes garantert knallhardt for å få inn et par nye fjes, men jeg tror uansett ikke at de er på det samme nivået som de spillerne som nå er borte.

Jeg vet at de som sitter igjen i garderoben har vært frustrerte på grunn av dette, men sånn blir det når Tromsø har økonomiske utfordringer. Høgli er kommet tilbake, og blir selvfølgelig en viktig spiller for Tromsø denne sesongen. Det samme gjør Åsen. Han hadde tilbud fra flere av de største klubbene i Eliteserien, men valgte til slutt å bli i Tromsø. Det er vanskelig å plassere Tromsø med tanke på at det fortsatt kan komme et par spillere inn, men slik det ser ut nå tror jeg det blir en tung sesong for Tromsø.

NØKKELSPILLER: Gjermund Åsen. Foto: Johansen, Carina

13. Stabæk

Stabæk er vanskelig å plassere denne sesongen, spesielt med tanke på at Inge Andre Olsen normalt sett henter inn en klassespiller eller to rett før overgangsvinduet stenger. 12. plass kan fort vise seg å være helt feil plassering, for om Stabæk slipper store skadeproblemer har de en veldig god ellever.

Det at Hanche Olsen blir valgt til å være kaptein, viser måten Stabæk jobber på. De er ekstremt opptatt av å utvikle unge spillere, og de er kanskje den klubben i Norge som er aller best til dette for øyeblikket. I fjor var det Vetlesen som fikk sitt gjennombrudd i Eliteserien, og i år kommer det garantert enda flere unggutter fra Stabæk som vil ta Eliteserien med storm. Brynhildsen, Børkeeiet, Pignatel Jenssen, Olsen er bare noen av de ungguttene vi skal se opp for i tiden som kommer.

På midtbanen er Lumanza borte, og det er en klar svekkelse. På topp var Ohi fantastisk i 2017, men jeg tviler på han kommer opp på like mange mål denne sesongen. Han blir uansett ekstremt viktig for dette laget, for de har ingen andre spissalternativer som er i nærheten av hans nivå. En som nesten alltid er god for Stabæk er Kassi, og om han fortsetter utviklingen sin er han snart solgt til en større klubb ute i Europa.

14. Haugesund

Jeg synes de tre øverste og de to nederste lagene skiller seg ut, men alle lagene mellom der synes jeg er veldig vanskelige å plassere. Det gjelder også Haugesund. Bråtveit er en av de beste keeperne i Eliteserien på sitt beste, men hans utfordring er å være stabil gjennom en hel sesong.

Forsvaret er det samme som i fjor, mens det på midtbanen er skjedd et par endringer. Akintola var ikke veldig imponerende for Jerv i 2017, men i Haugesund har han spilt seg til en plass i startoppstillingen på høyrekanten. Leite var meget god i fjor, og han blir veldig viktig også denne sesongen. Haugesund har i lang tid prøvd å finne en stor og sterk spiss som kan levere mål, men de har enda ikke funnet ham.

Gytkjær, Ibrahim og Koné er alternativene helt der fremme. Gytkjær er nok førstevalget så lenge han er frisk, men har slitt en del med småskader de siste ukene. Koné har imponert den siste tiden, og han er faktisk en stor og sterk spiss som nesten ikke taper en duell når han har dagen.

Spørsmålet er hvor god han er foran mål. Det mest positive for Haugesund denne vinteren er at Grindheim har vendt tilbake. Han har vært fantastisk denne vinteren, og han har virkelig inspirert resten av spillergruppa. Dette var spilleren de absolutt hadde behov for nå – både på banen og i garderoben. Men selv om Haugesund har fått tilbake en veldig inspirert og motivert Grindheim tror jeg dette kan bli en lang og tung sesong for Horneland og co.

Haugesund-trener Eirik Horneland er nok glad for at Christian Grindheim har vendt hjem. Foto: Hagen, Fredrik

15. Ranheim

Det er utrolig imponerende at Ranheim rykket opp i fjor med de begrensede ressursene de faktisk har, og dette er på mange måter den mest sjarmerende klubben i Eliteserien. De gjør ting på sin helt egen måte, og har et samhold og miljø som er helt unikt. Jeg håper virkelig at Ranheim klarer å overraske denne sesongen, men jeg tror dessverre det ender med nedrykk.

De endte på 4.plass i OBOS-ligaen i fjor og har ikke forsterket seg i særlig stor grad. Barli er såpass god at han skal ha null problemer med å ta nivået i Eliteserien. Det er flere klubber fra Eliteserien som har vært ute etter Ranheim sin keeper de siste årene. Kvande og Eggen Rismark var solide i fjor, og de utgjør stopperparet også i år. Witry er veldig spennende på høyreback, og midtbanetrioen blir Løkberg, Reginiussen og Valla Dønnem.

På topp har ”Panenka-Karlsen” sett lettere og bedre ut enn på lang tid, og om Ranheim skal holde seg i Eliteserien må de ha en spiss som leverer. Helmersen er hentet inn som alternativ på lån fra Rosenborg, så de har grei dekning på spissplassen. Tønne er bankers på venstrekanten, mens Storflor og Solli kjemper om plassen på høyrekanten. Ranheim ser med andre ord ikke veldig mye bedre ut enn det de gjorde i fjor, og da skal det rett og slett ikke være godt nok til å være en del av Eliteserien også i 2019. Jeg håper jeg tar feil!

16. Sandefjord

Sandefjord var ikke imponerende mot slutten av sist sesong, og det de har vist denne vinteren har heller ikke vært veldig bra. Jeg tror de rykker ned til OBOS-ligaen, for dette mannskapet og denne stallen ser ikke veldig solid ut.

Bohinen har reist og inn har Powell kommet. Det er merkelig at en klubb henter en trener som har en så annerledes filosofi, og jeg er veldig skeptisk og spent på hvordan dette prosjektet skal gå. Powell har ikke fått muligheten til å spille inn en ellever denne vinteren. Det har rett og slett vært for mye skader og sykdom de siste månedene.

Det jobbes med å få inn forsterkninger før overgangsvinduet stenger, for i enkelte posisjoner ser dette veldig tynt ut. Sødlund var en av de beste spillerne for Sandefjord i 2017, og han har også vært solid i denne oppkjøringen. Engblom er en spiss jeg fortsatt har troen på selv om han aldri har vist noe i Eliteserien. Han kjemper med Kastrati om spissplassen, og så kan selvfølgelig Powell velge et system og formasjon som gjør at de to kan få spille sammen.

Jeg tror fort vi får se det om ikke ting fungerer veldig bra i de første kampene. Palsson er hentet fra FH på Island, og han har flere norske klubber vært ute etter de siste årene. Dessverre har også han vært skadeplaget i vinter, og dermed har han ikke fått vist seg skikkelig frem enda. Grossmüller var en av de mest underholdende spillerne å se på i fjor, og jeg tror Powell og co vil savne kreativiteten og roen hans.