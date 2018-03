Den raskeste nyheten under årets bilutstilling i Genève er en elbil. En elbil fra Kroatia. Rimac Concept Two er nemlig avduket, til stor begeistring for veldig mange.

Det er først og fremst de ekstreme ytelsene som gjør bilen til et eneste stort høydepunkt i seg selv. Den elektriske hyperbilen er utstyrt med fire motorer som leverer en kraftpakke av de sjeldne.

Til sammen snakker vi om vanvittige 1.914 hk og 2.300 Nm. Målt på hjulene i første gir (ja, bilen har to gir) oppgir Rimac et dreiemoment på hele 17.047 Nm!

Verdens raskeste

Resultatet er slående. 0-100 km/t tar under 2 sekunder, nærmere bestemt 1,97. Enda mer imponerende er kanskje øvelsen fra 0-300 km/t, som raser unna på 11,8 sekunder. Dersom du fortsatt holder flat pedal stopper ikke nåla før 412 km/t.

Fra denne vinkelen er det ikke mye som tyder på at bilen er helelektrisk.

Men det er altså den brennkjappe akselerasjonen som gjør Concept Two til verdens raskeste gateregisterte bil, målt 0-100 km/t. En nær konkurrent er Tesla sin kommende Roadster. Den skal klare samme øvelse på 2,1 sekunder.

Det trengs naturligvis en solid batteripakke for å levere slike ytelser. Concept Two er utstyrt med lithiumbatterier på til sammen 120 kWh. Det skal sikre en rekkevidde på 650 kilometer målt etter NEDC-syklusen.

Maks spenning er forresten 720 volt, altså nesten det samme som driver hele T-banen i Oslo.

Selvkjørende

I tillegg til alle kreftene er Rimac Concept Two også spekket med teknologi. Blant annet skal den være selvkjørende på nivå 4. Det vil si at bilen kan kjøre helt på egen hånd, og ikke er avhengig av en sjåfør innenfor definerte områder.

Hyperbilen er blant annet utstyrt med åtte kameraer, seks radarer og 12 sensorer for å tilfredsstille disse kravene.

Men hvis du først slår til med en Rimac med nesten 2.000 hk, er det kanskje like greit å kjøre monsteret selv…

Bak dette rattet er du sjef over nesten 2.000 hestekrefter.

Rimac C1 på Norgesbesøk

Startet i garasjen

Det begynte som et garasjeprosjekt tilbake i 2007. Da fant 19 år gamle Mate Rimac ut at han ville konvertere sin 1984 modell BMW 3-serie til en helelektrisk drivlinje.

Det var denne bilen som startet Rimac-eventyret.

Det klarte han, men Mate var ikke særlig fornøyd med resultatet. Bilen ble for tung, effekten var ikke tilfredsstillende og rekkevidden dårlig. Dermed var det bare en ting å gjøre; utvikle komponentene selv.

Prosjektet fikk etter hvert oppmerksomhet fra både presse og investorer, noe som ga resultater. I 2009 startet Mate selskapet Rimac Automobili.

Det første prosjektet innebar å videreutvikle den gamle 3-serien. Og det tok ikke lang tid før garasjeprosjektet ble en stor suksess.

Med 600 hk og 900 Nm ble 3-serien fort kjent. Med egenutviklet teknologi gjør bilen 0-100 km/t på 3,3 sekunder, og har en toppfart på 280 km/t. Siden den gang har det bare gått slag i slag for gründeren.

Prisen på bilen er ikke klar, men den kommer til å bli dyrere enn forgjengeren som kostet rundt 1 million dollar.

Nå vil Ferrari være først i verden

350 ansatte

I dag er Mate administrerende direktør for Rimac, som har utviklet tre egne modeller, inkludert Concept Two.

Men det er foreløpig Concept One som har fått mest oppmerksomhet. Den debuterte under bilutstillingen i Frankfurt i 2011, og ble to år senere kåret til verdens raskeste elbil.

Mate Rimac har gjort drømmen til virkelighet. I dag er han mannen bak verdens raskeste bil, målt 0-100 km/t.

Også den byr på enorme krefter, noe Richard Hammond kan skrive under på. Han dro nemlig av veien med den under opptaket til første sesong av The Grand Tour.

Rimac har i dag over 350 ansatte med base i Zagreb. Her skal det produseres 150 eksemplarer av Concept Two. I tillegg skal det utvikles ny batteriteknologi, som blant annet skal leveres til Jaguar og svenske Koenigsegg.

Det har med andre ord skjedd store ting siden 19 år gamle Mate startet et hobbyprosjekt hjemme i garasjen for bare 11 år tilbake.

Under kan du bli med på avdukingen av Rimac Concept Two i Geneve:

