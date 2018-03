Manchester United-stjernen står foran en legesjekk lørdag morgen, som skal avgjøre hvorvidt han kan spille i nordvest-derbyet senere på dagen.

Det melder ESPN.

Pogba avbrøt fredagens treningsøkt i samråd med legene, skriver nettsiden.

De røde djevlenes legeteam ville imidlertid ikke utelukke at han kan rekke fredagens kamp, der ESPN skriver at det er «fortsatt et håp» om at midtbanestjernen blir spilleklar.

Den franske midtbanestjernen har startet de to siste kampene for de røde djevlene, men måtte tåle å bli benket mot Sevilla og Huddersfield.

Samtidig har kritikken haglet, mot spilleren som ikke har slått en målgivende pasning siden 15. januar. Blant kritikerne er Gary Neville, som José Mourinho rettet et stikk mot under fredagens pressekonferanse.

– Noen av dem som har en mening kunne ikke løse problemene sine da de var managere. Så har de meninger som om de har en løsning på alt. Slik fungerer det ikke, men de er i en posisjon der de kan ha en mening om alt, sa Mourinho, og siktet til Nevilles mislykkede manageropphold i Valencia.

PS: Under fredagens pressekonferanse kunne José Mourinho opplyse at både Marouane Fellaini og Eric Bailly er kampklare.

